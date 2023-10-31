Критично важлива трапеза. Пізній сон і пропуск сніданку підвищують ризик серцевих захворювань

Дослідники проаналізували дані великої кількості людей і дійшли висновку, що комбінація пізнього пробудження і відмова від сніданку несуть серйозні ризики здоров'ю серця. І найбільше до цього схильна певна група людей.

Related video

В останньому дослідженні вчені вивчили спільний вплив звички спати і споживання сніданку на здоров'я серцево-судинної системи. В аналіз, проведений на основі даних Корейського національного дослідження здоров'я і харчування (KNHANES), увійшов 16 121 учасник. Про те, наскільки важливим є сон і своєчасний прийом їжі, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Основні результати показали, що сон допізна в поєднанні з пропуском сніданку підвищує ризик розвитку метаболічного синдрому (МС) і серцево-судинних захворювань (ССЗ) у чоловіків. Примітно, що вік і стать впливали на те, як звички снідати і спати впливали на ризик ССЗ.

Серцево-судинні захворювання, на частку яких у 2021 р. припало 20,5 млн смертей, є основною причиною смертності в усьому світі. Ключові фактори способу життя, як-от харчування, фізичні навантаження та звички сну, були визначені як фактори, що впливають на ризик розвитку ССЗ. Попередні дослідження показали, що пропуск сніданку корелює з ризиком розвитку ССЗ, включно з ожирінням, гіпертонією, діабетом і ССЗ. Крім того, нерегулярний час сну може порушувати природний ритм організму, що негативно позначається на здоров'ї серця.

Учасники дослідження віком старше 19 років відстежували свій режим сну протягом щонайменше чотирьох років. До остаточного набору даних увійшли 6 744 чоловіки і 9 277 жінок. Вони повідомили про свій режим сну, і на підставі цього режиму і звички снідати учасники були розділені на чотири групи. Дослідники припустили, що різні комбінації цих звичок будуть по-різному впливати на ризик розвитку ССЗ. Крім того, збирали додаткову інформацію про учасників, зокрема про харчування, звичку палити і деякі захворювання. Метаболічний синдром оцінювали за певними критеріями, пов'язаними з об'ємом талії та рівнем холестерину.

Чоловіки мали вищий рівень зайнятості, освіти та гірші показники ССЗ, ніж жінки. Середня тривалість сну в чоловіків була дещо меншою, ніж у жінок, і вони споживали більше білка та калорій. Основні результати дослідження виявилися такими:

Чоловіки, які спали пізно і снідали рідко, мали нижчий рівень ожиріння, але вищу поширеність МС порівняно з тими, хто спав рано і снідав регулярно.

У жінок, які пізно спали і пропускали сніданок, дисліпідемія була вищою, ніж у тих, хто спав рано і снідав регулярно. Дисліпідемія — це стан, що характеризується аномальним рівнем ліпідів (жирів) у крові.

На результати дослідження вплинув вік. У чоловіків молодше 50 років, які спали рано і пропускали сніданок, а також у тих, хто спав пізно і пропускав сніданок, ймовірність наявності ССЗ була вищою, ніж у тих, хто спав рано і снідав. У чоловіків старшого віку ця тенденція була іншою. Серед жінок молодше 50 років ті, хто спав пізно і снідав, мали нижчий рівень ожиріння. У жінок старше 50 років, які пізно спали та пропускали сніданок, ризик ожиріння та ССЗ був вищим.

Це дослідження показало, що поєднання пізнього сну і пропуску сніданку значно підвищує ризик розвитку ССЗ, особливо у чоловіків. На відміну від інших досліджень, не було виявлено прямого зв'язку між цими комбінованими звичками та ожирінням, гіпертонією, діабетом або дисліпідемією. Отримані результати підкреслюють важливість врахування спільного впливу сну і харчування на здоров'я серця і вказують на те, що ефект залежить від статі та віку. Вченим необхідні подальші дослідження для глибшого вивчення цих асоціацій у різних демографічних групах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.