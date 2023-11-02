Земний серпентарій. 11 000 років тому змії опинилися в пастці, і тепер бризкають отрутою

Наприкінці останнього льодовикового періоду 70-сантиметрові земноводні опинилися ув'язненими на острові, і тепер він вважається найотруйнішим у світі.

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Недалеко від узбережжя південної Бразилії розташувався острів Кеймада-Гранде, також відомий як Зміїний острів. Ця скеляста ділянка суші займає всього 43 гектари, але вважається найбільш отруйним островом на Землі, пише Science Focus.

Воно й не дивно. Близько 11 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду, коли підвищення моря відрізало острів від материка, дуже отруйні золоті списоголові гадюки (Bothrops insularis), довжина яких може досягати 70 сантиметрів, опинилися в ув'язненні на цьому острові. У результаті сьогодні тут мешкає від 2000 до 4000 дуже отруйних і небезпечних змій.

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Дослідники виявили, що на острові не мешкають ссавці, а тому тут просто немає хижаків, здатних впоратися зі зміями. З іншого боку, здобич, на яку могли б полювати змії також вельми обмежена. У результаті місцеві змії розвинули нову дивовижну навичку — вони досягли значного успіху в лові птахів, які відвідують острів під час щорічних міграцій.

Вчені вважають, що саме такою дієтою і пояснюється те, що їхня отрута стала надзвичайно смертоносною. Простими словами, у змій, що мешкають у цьому "серпентарії", просто немає часу на вистежування і повторні укуси здобичі, щоб позбавити її здатності рухатися. У результаті їм довелося розвинути неймовірну смертоносність, щоб вбивати свою здобич перш ніж у птаха з'явиться можливість втекти.

Відомо, що отрута золотого списоголова діє надзвичайно швидко і спричиняє цілу низку жахливих симптомів: від ниркової недостатності до внутрішньої кровотечі та відмирання тканин. До слова, ці неймовірні якості отрути золотих списоголових спонукали деяких учених вивчити можливість її застосування в медицині, наприклад, лікуванні хвороб серця і тромбів.

У світлі всього вищеописаного, незаселеність острова людьми та іншими ссавцями не виглядає дивною. Ба більше, влада Бразилії заборонила відвідувати острів, за винятком наукових експедицій. Зазначимо, що таке рішення було ухвалено не лише для захисту людей, а й для захисту змій. Однак надзвичайно рішучі контрабандисти дикої природи здійснюють незаконні візити в пошуках змій, оскільки їхня сильна отрута цінується на чорному ринку.

Цікаво, що на початку 1900-х років на острові мешкали кілька відважних жителів, яким було доручено керувати маяком. Але, згідно з легендою, їхню сім'ю вбили змії, і відтоді маяк було автоматизовано.

Зазначимо, що золоті списоголови воліють жити в лісових районах, де вони можуть полювати на свою здобич. Попередні дослідження також показали, що їхня чисельність може досягати одного списоголова на квадратний метр. Однак останні дані свідчать про те, що через втрату середовища проживання, хвороби, браконьєрство і негативні наслідки інбридингу чисельність популяції різко скорочується.

До слова, на острові також мешкають неотруйні змії набагато меншого розміру, відомі як равликоїди Соважа (Dipsas albifrons).

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що змії використовують унікальну техніку, рятуючись від хижаків.