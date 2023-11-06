З авокадо хвороби боятися не треба. Учені виявили користь фрукта в боротьбі з діабетом

Унікальний плід обзавівся ще однією лікувальною властивістю, за результатами нового дослідження, цього разу націлившись на боротьбу з поширеною хворобою.

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Авокадо є популярними і широко поширеними ласощами, які обожнюють мільйони людей. Але схоже, що у цього фрукта є кілька корисних властивостей, завдяки яким його варто розглядати як кандидата на включення в дієту навіть не через його смакові якості. Так, недавнє дослідження виявило зв'язок між авокадо і розвитком діабету, пише Medical News.

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На цей метаболічний розлад нині страждає понад десята частина дорослого населення планети, і ще більша частина досі не діагностована. З огляду на зростання кількості випадків захворювання на діабет 2-го типу, особливо в країнах, що розвиваються, і прогнозоване збільшення його поширеності до 2045 р., дослідники приділяють особливу увагу немедикаментозним стратегіям боротьби з цим захворюванням.

У дослідженні підкреслюється важливість дієти в лікуванні діабету 2-го типу, особливо наголошується на високому вмісті в авокадо клітковини і мононенасичених жирів, які можуть відігравати певну роль у підтримці рівня глюкози в крові. Дана робота спирається на отримані раніше дані про те, що індивідуальна метаболічна реакція на авокадо різна, що наголошує на необхідності розробки індивідуальних дієтичних рекомендацій.

Використовуючи дані Багатоетнічного дослідження атеросклерозу, що включало дорослих людей без серцево-судинних захворювань, які належали до різних етнічних груп, із дослідження було виключено осіб з алергією на авокадо або відсутніми вихідними глікемічними даними. Для оцінки ефекту від вживання авокадо використовували детальну оцінку раціону харчування та розширений метаболомний аналіз.

Хоча перші результати показали лише слабкий зв'язок між споживанням авокадо та рівнем інсуліну при врахуванні індексу маси тіла, виявлення певних метаболомних характеристик вказувало на тісніший зв'язок зі зниженням рівня швидкої глюкози та інсуліну. Ці метаболіти, що розглядаються в сукупності як біомаркер авокадо, виявили значне зниження ризику розвитку діабету 2-го типу, яке не залежало від соціально-демографічних чинників, способу життя та вмісту жиру в організмі.

У дослідженні було відзначено, що в осіб із нормальним рівнем цукру в крові зв'язок із позитивним ефектом вживання авокадо був меншим, ніж в осіб із дисглікемією, що дає підстави припустити, що відмінності в мікробіоті кишківника можуть впливати на засвоєння поживних речовин.

Це дослідження підтримує ідею про те, що включення метаболомних даних у дієтологічні дослідження може дати більш індивідуалізоване уявлення про вплив їжі на здоров'я, а авокадо може зіграти роль у зниженні ризику розвитку діабету 2-го типу.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.