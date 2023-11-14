Доісторичні Prado і Chanel: коли люди вперше почали шити собі одяг

Дослідження показують, що ткати одяг люди почали досить рано у своїй історії.

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Важко сказати, коли саме Homo sapiens змінив свою наготу на менш епатажне, але більш практичне вбрання. Річ у тім, що наявні археологічні дані не дають однозначної відповіді, пише IFLScience.

За словами археологів, наразі одним із найдавніших зразків людського одягу є Тарханська сукня. Вона являє собою лляну сорочку з v-подібним вирізом, яку знайшли в гробниці Першої династії на давньоєгипетському кладовищі Тархан. Нещодавнє радіовуглецеве датування показало, що сорочку створили десь між 3482 і 3102 роками до нашої ери.

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Залишається питання, невже до цього люди все ще не носили ніякого одягу? Річ у тім, що предметів одягу, які були б старшими за тарханську сукню, археологи ще не знайшли, і на це є своя причина.

Річ у тім, що на відміну від сучасного одягу, який виготовляють переважно із синтетичних волокон, стародавній одяг створювали з біорозкладних волокон тваринного та рослинного походження. Тарханська сукня так добре збереглася, мабуть, тому, що перебувала в надзвичайно сухому середовищі, що й перешкодило руйнуванню волокон.

Попри те, що Тарханська сукня є найбільш раннім цілісним предметом одягу, найбільш раннє свідчення існування тканого текстилю є набагато давнішим. Наприклад, археологи знайшли фрагменти тканого текстилю на основі рослин на місці стародавнього поселення Чатал-Хююк у Туреччині. Вік поселення оцінюють у 8500 років, що може бути свідченням того, що люди вже носили і шили одяг у той час.

Якщо ж і далі брати до уваги волокна, то є ще давніші докази, ніж шматки тканини з Туреччини. У печері Дзудзуана, штат Джорджія, дослідники виявили волокна дикого льону. Деякі з цих волокон були скручені та пофарбовані за допомогою натуральних пігментів, тож учені припустили, що знайдені волокна колись були частиною зшитого одягу. Але найцікавіше це те, що знайденим волокнам близько 30 тис. років.

Крім цього, дослідники вдалися до ще одного інструменту, щоб з'ясувати, коли ж люди вперше почали одягатися. Цим інструментом виявилися воші.

Відомо, що існує два типи вошей, які харчуються людьми: головна воша харчується шкірою нашої голови, тоді як платтяна воша паразитує на шкірі тіла. Платтяна воша, як можна здогадатися, живе в людському одязі. Якби вчені зможуть з'ясувати, коли з'явилися перші платтяні воші, вони зрозуміють, коли люди вперше почали носити одяг.

У низці експериментів дослідники порівняли ДНК головних і платтяних вошей, щоб визначити, коли виникла остання. Одна з останніх оцінок припускає, що платтяна воша могла відокремитися від головної десь між 83 000 і 170 000 років тому, що вказує на те, що одяг виник у цей час. Однак це лише приблизна оцінка, оскільки платтяним вошам знадобився б час, щоб адаптуватися, тому одяг міг з'явитися трохи раніше цього періоду.

Також існують ознаки того, що навіть неандертальці могли носити на собі шкури вбитих тварин. Проте чим далі ми повертаємося в історію, тим важче знайти прямі докази — можливо, ми ніколи точно не дізнаємося, коли з'явився перший одяг на Землі.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли 2000-річне взуття залізного віку в австрійській шахті. Ключовим фактором, що лежить в основі виняткового збереження цього дитячого черевичка, є багате сіллю середовище, яке характеризує це місце. Сіль законсервувала взуття, запобігаючи процесам розпаду.