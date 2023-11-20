Меми проти бактерій: інтернет озброїли для боротьби зі стійкістю до антибіотиків

Нова незвичайна ініціатива вчених використовує смішні картинки для швидкого і простого способу донесення найважливішої інформації для людей.

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У боротьбі з проблемою стійкості до протимікробних препаратів (СПМП), що загострюється і становить значну загрозу здоров'ю населення планети, вченими було застосовано унікальний підхід, що полягає у використанні мемів для підвищення обізнаності, пише CSIRO.

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СПМП, що характеризується адаптацією хвороботворних мікроорганізмів до стійкості до антибіотиків та інших протимікробних препаратів, викликає занепокоєння у зв'язку зі збільшенням ризику, пов'язаного з поширеними медичними процедурами та операціями, а також зростанням смертності від інфекцій, що не піддаються лікуванню.

Для розв'язання складної проблеми СПМП, яка містить у собі цілу низку причин і наслідків, у рамках нової ініціативи використовуються меми, що дають змогу спростити й ефективно донести інформацію про нюанси СПМП. Ці меми присвячені таким питанням, як неправильне використання антибіотиків і розвінчання міфів, що сприяє як освіті, так і широкому поширенню інформації.

Ключовим фактором розвитку СПМП є неправильне і надмірне використання антимікробних препаратів, що призводить до появи лікарсько-стійких бактерій та інших мікроорганізмів. Всупереч поширеній думці, стійкість розвивається саме у мікроорганізмів, а не у людини. Зловживання антимікробними препаратами не обмежується однією галуззю, а є багатогранною проблемою, що стосується як тваринництва, так і охорони здоров'я, зокрема й людини. Така ситуація вимагає спільного підходу в різних галузях, включно з екологією.

Приклад мемів, які вчені використовують для донесення важливої інформації Фото: CSIRO

Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила ситуацію, відволікаючи увагу та ресурси від СПМП — однієї з головних глобальних загроз здоров'ю. Завдання полягає в тому, щоб визначити пріоритетність таких загроз, які мають довгострокові, але менш помітні наслідки.

Вирішення проблеми СПМП не таке просте, як розробка нових антибіотиків, оскільки розробка лікарських засобів вимагає тривалого часу, великих витрат і невизначеності. Це підкреслює необхідність збереження наявних антимікробних препаратів. Ба більше, екологічні аспекти, такі як поширення антимікробних контамінантів у водних джерелах, є найважливішими, але такими, що часто не беруться до уваги, елементами СПМП.

Участь громадськості в боротьбі з СПМП включає відповідальне використання антибіотиків, дотримання правил гігієни, відмову від непотрібних антибіотиків і поширення інформації про СПМП.

Місія "Мінімізація стійкості до протимікробних препаратів", що реалізується у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та соціального забезпечення Австралії та Міністерством сільського, рибного та лісового господарства, спрямована на проведення досліджень і розробок для боротьби з СПМП. Ця ініціатива спрямована на захист здоров'я людей і тварин, забезпечення безпеки продовольства та основних галузей промисловості, а також підтримку торгівлі та доступу до ринків, що підкреслює глобальну важливість вирішення проблеми стійкості до протимікробних препаратів.

Раніше Фокус писав про відкриття антибіотика, проти якого у бактерій немає шансів. У міру того як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.