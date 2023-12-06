З'їсти того ж дня: вчені назвали п'ять продуктів, які не можна довго зберігати

Ми часто вдаємося до збереження залишків їжі в холодильнику, вважаючи, що холод здатний зберегти нашу їжу в свіжості довше, ніж зазвичай. Але реальність разюче відрізняється від наших очікувань.

Related video

Мало хто замислюється, як довго можна зберігати певні продукти в холодильнику, перш ніж вони стануть небезпечними для вживання. Найчастіше ми керуємося датами, надрукованими на упаковках. Але експерти проливають світло на це повсякденне питання, наголошуючи на важливості безпеки продуктів харчування, незалежно від терміну придатності, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Залишки їжі та правило холодильника: Більшість приготованих продуктів безпечні в холодильнику протягом 3-4 днів, але їх необхідно охолодити протягом 2 годин після приготування і зберігати в герметичних контейнерах. Однак деякі продукти більш схильні до розмноження бактерій, і їх слід вжити раніше, кажуть експерти. Щороку від хвороб харчового походження страждають мільйони людей, що призводить до госпіталізації та навіть летальних випадків. Найчастішими винуватцями є бактерії та віруси, такі як сальмонела, кишкова паличка та норовірус. Так, до категорії джерел небезпеки вчені віднесли такі продукти:

Варені яйця — несподіваний ризик. Чи знаєте ви, що очищені варені яйця можуть бути заражені набагато легше, ніж неочищені? Шкаралупа яєць служить бар'єром для бактерій. Після її видалення яйця стають вразливими для таких бактерій, як Listeria, що можуть спричинити важкі захворювання.

Чи знаєте ви, що очищені варені яйця можуть бути заражені набагато легше, ніж неочищені? Шкаралупа яєць служить бар'єром для бактерій. Після її видалення яйця стають вразливими для таких бактерій, як Listeria, що можуть спричинити важкі захворювання. М'ясний фарш — осередок бактерій. М'ясний фарш слід використовувати протягом одного-двох днів після охолодження через високий вміст вологи та сприйнятливість до росту бактерій. Щоб знищити шкідливі бактерії, його необхідно ретельно просмажити.

М'ясний фарш слід використовувати протягом одного-двох днів після охолодження через високий вміст вологи та сприйнятливість до росту бактерій. Щоб знищити шкідливі бактерії, його необхідно ретельно просмажити. Канталупа — вживайте якомога швидше. Канталупи слід їсти одразу після розрізання. На їхню поверхню можуть потрапити бактерії з ґрунту та води, а після розрізання внутрішня частина плоду стає ідеальним середовищем для росту бактерій.

Канталупи слід їсти одразу після розрізання. На їхню поверхню можуть потрапити бактерії з ґрунту та води, а після розрізання внутрішня частина плоду стає ідеальним середовищем для росту бактерій. Курка — уважно стежте за терміном придатності. Сира курка має зберігатися в холодильнику не більше 1-2 днів. Курка особливо схильна до зараження сальмонелою, а коли вона зіпсована, то змінює колір і текстуру. Пам'ятайте, що миття курки не видаляє бактерії і може поширити їх по всій кухні.

Сира курка має зберігатися в холодильнику не більше 1-2 днів. Курка особливо схильна до зараження сальмонелою, а коли вона зіпсована, то змінює колір і текстуру. Пам'ятайте, що миття курки не видаляє бактерії і може поширити їх по всій кухні. Готовий рис — його термін придатності коротший, ніж ми думаємо. Готовий рис може зіпсуватися протягом одного дня в холодильнику. Він схильний до впливу Bacillus cereus, бактерії, яка виживає після приготування і може швидко розмножуватися в рисі, залишеному за кімнатної температури.

Світовий рекорд за кількістю жовтків в одному курячому яйці — дев'ять, що є рідкісним явищем, яке дивує навіть досвідчених птахівників Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Експертка-дієтологиня Тобі Амідор також надала наступний перелік порад, щоб знизити ризик неприємних наслідків для здоров'я:

Будьте пильні, зберігайте та вживайте продукти в безпечні терміни

Ретельно готуйте м'ясо, щоб знищити бактерії

Не мийте курку, щоб уникнути перехресного зараження

Споживайте швидкопсувні продукти, такі як канталупа і рис, негайно

Інформованість про безпеку харчових продуктів може значно знизити ризик виникнення захворювань харчового походження.

Продовження досліджень і просвіта населення з питань безпечного поводження з продуктами харчування є дуже важливими.

Пам'ятайте, що ці рекомендації спрямовані на те, щоб продукти, які ви їсте, були безпечними і здоровими, знижуючи ризик захворювання. Уважно ставлячись до того, як ми зберігаємо і обробляємо продукти харчування, ми всі можемо зробити свій внесок у здоровий спосіб життя.

Раніше Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

Також Фокус писав про те, як наука винесла вирок дієті за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.