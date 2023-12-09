Пастка шлунка: жирна їжа притупляє наші когнітивні здібності під час стресу

Хоча ідея про те, щоб "заїсти" стрес смачним десертом, може здаватися привабливою, вчені з'ясували, що наш мозок і серце страждають від подібного ритуалу ще більше.

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Багато хто з нас помічав, що коли ми відчуваємо стрес, ми тягнемося за жирним бургером або круасаном з маслом. Але, виявляється, ця звичка до комфортної їжі може ускладнювати відновлення організму після стресу. Недавнє дослідження Бірмінгемського університету пролило світло на цей інтригувальний зв'язок, пише Neuroscience News.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом доктора філософії Розалінд Бейнхем, молодим здоровим людям на сніданок давали два круасани з маслом. Після цього їх піддали розумовому навантаженню — швидкому рахунку. Це було покликане імітувати повсякденні стреси, як-от важкий робочий день або розв'язання домашніх проблем.

Те, що виявили дослідники, виявилося досить дивним. Вживання в їжу продуктів із високим вмістом жирів перед стресом призвело до помітного зниження ефективності роботи кровоносних судин — точніше, до зниження на 1,74%. Чому це так важливо? Зниження функції судин на 1% пов'язане з підвищенням ризику серцево-судинних захворювань на 13%.

Але страждає не тільки серце. Дослідження також виявило 39% зниження вмісту оксигенованого гемоглобіну в префронтальній корі головного мозку — ключовій ділянці, яка відповідає за ухвалення рішень та емоційну регуляцію. Це свідчить про те, що дієта з високим вмістом жирів може притупляти реакцію мозку під час стресу, впливаючи як на настрій, так і на когнітивні здібності.

Занадто часте вживання солодощів може призвести до карієсу і захворювань ясен, завдаючи непоправної шкоди здоров'ю порожнини рота. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Дослідження також вказує на більш здорові альтернативи. З'ясувалося, що їжа з низьким вмістом жирів має набагато менш сильний вплив на відновлення після стресу. Якщо вживати продукти, багаті на поліфеноли (наприклад, какао, ягоди, виноград і яблука), то вони повністю запобігатимуть погіршенню роботи судин.

Тож наступного разу, коли ви готуватиметеся до стресового дня, краще відмовитися від тістечок і віддати перевагу фруктам. Це не тільки допоможе підтримувати оптимальне функціонування серця і мозку під час стресу, а й допоможе вам зберегти гарний настрій і гострий розум. Хоча ми часто думаємо про комфортну їжу як про засіб боротьби зі стресом, це дослідження показує, що більш здоровий вибір може бути справжнім ключем до більш ефективного подолання стресу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.