5 простих звичок для збереження здоров'я: вчені поділилися секретами довголіття

Хоча багато хто вважає, що підтримання здоров'я потребує якихось особливих зусиль, наука заявляє, що контроль над ним підвладний кожному і ми щодня можемо з легкістю зміцнювати його.

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Коли ми думаємо про те, як зберегти здоров'я, ми часто фокусуємося на фізичній формі та дієті, але є ще один важливий аспект, який необхідно враховувати: здоров'я нашого мозку. Нещодавні наукові дослідження пролили світло на прості повсякденні дії, які можуть істотно вплинути на наше психічне благополуччя і когнітивні функції, пише Yahoo News.

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У сучасному мінливому світі підтримання оптимального здоров'я охоплює не тільки фізичні вправи і збалансовану дієту, а й турботу про здоров'я нашого мозку. Останні наукові дослідження виявили цілу низку повсякденних звичок і варіантів харчування, які можуть істотно впливати на нашу когнітивну функцію і психічне благополуччя. Від того, що ми їмо на сніданок, до того, як ми засинаємо вночі, — ці дослідження дають цінні відомості про прості, але ефективні способи підвищити потужність мозку і поліпшити загальну якість життя. Наука пропонує нам познайомитися з деякими з її висновків і подивитися, як ми можемо застосувати їх у нашому повсякденному житті:

Слідкуйте за споживанням жирів. Дослідження, проведене в Бірмінгемському університеті, виявило дивовижний зв'язок між вживанням продуктів з високим вмістом жиру і роботою мозку. В учасників, які їли на сніданок круасани з маслом, спостерігалося зниження припливу кисню до префронтальної кори головного мозку — ділянки мозку, що відіграє важливу роль в ухваленні рішень і регулюванні емоційної сфери. Це говорить про те, що жирна їжа може негативно впливати на наш настрій і когнітивні здібності, особливо в умовах стресу.

Дослідження, проведене в Бірмінгемському університеті, виявило дивовижний зв'язок між вживанням продуктів з високим вмістом жиру і роботою мозку. В учасників, які їли на сніданок круасани з маслом, спостерігалося зниження припливу кисню до префронтальної кори головного мозку — ділянки мозку, що відіграє важливу роль в ухваленні рішень і регулюванні емоційної сфери. Це говорить про те, що жирна їжа може негативно впливати на наш настрій і когнітивні здібності, особливо в умовах стресу. Не пропускайте сніданок. Дослідження за участю понад 21 000 дорослих показало, що пропуск сніданку може призвести до розвитку депресивних симптомів. Збалансований сніданок, з'їдений протягом двох годин після пробудження, не тільки допомагає контролювати вагу і рівень цукру в крові, а й покращує когнітивні функції.

Дослідження за участю понад 21 000 дорослих показало, що пропуск сніданку може призвести до розвитку депресивних симптомів. Збалансований сніданок, з'їдений протягом двох годин після пробудження, не тільки допомагає контролювати вагу і рівень цукру в крові, а й покращує когнітивні функції. Какао для мозку. Дослідження підкреслює користь какао-добавок, особливо для тих, хто погано харчується. Какао, ключовий інгредієнт шоколаду, був пов'язаний з поліпшенням роботи мозку. Однак важливо дотримуватися поміркованості, оскільки шоколад часто містить велику кількість цукру.

Людський мозок здатний виробляти близько 23 ват енергії в стані неспання, що достатньо для живлення невеликої лампочки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Сила васабі. Дослідження, проведені в японському університеті Тохоку, показали, що васабі, який часто подають до суші, може покращувати як робочу, так і епізодичну пам'ять. Цікаво, що імбир, ще одна поширена приправа до суші, також може сприяти поліпшенню пам'яті.

Дослідження, проведені в японському університеті Тохоку, показали, що васабі, який часто подають до суші, може покращувати як робочу, так і епізодичну пам'ять. Цікаво, що імбир, ще одна поширена приправа до суші, також може сприяти поліпшенню пам'яті. Приділяйте першочергову увагу якості сну. Американська академія медицини сну підкреслює негативний вплив екранного часу на якість сну. Надмірний перегляд телевізора або пізній онлайн-шопінг можуть порушити режим сну. Поліпшення якості сну необхідне для поліпшення пам'яті та загального когнітивного здоров'я.

Отримані дані дають практичні настанови щодо зміцнення здоров'я: помірно споживати жирну їжу, не пропускати сніданок, помірно вживати какао-добавки або темний шоколад, додавати в їжу васабі та імбир, а також скоротити час перегляду екрана перед сном. Ці прості зміни у способі життя можуть істотно вплинути на наш психічний стан і когнітивні здібності.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні вправи можуть захистити від хвороби Паркінсона. Нове дослідження показало багатообіцяючий взаємозв'язок між фізичними навантаженнями і зниженням ризику хвороби.

Також Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.