Вирівнювали за Чумацьким Шляхом: як доіндійські "жерці-астрономи" будували гігантські споруди

Учені виявили, що храм Ель-Параїсо, також Храм вогню, у Перу побудували вирівняним за Чумацьким Шляхом. Це відкриття вказує на розвинуту космологію стародавніх культур.

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Нещодавні дослідження проливають світло на ретельне планування доіспанських масивних храмів у Перу. Як виявили дослідники, будівлі були ідеально вирівняні за Чумацьким Шляхом, який корінне населення називало "Маю", або ж "рікою зірок", пише IFLScience.

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У центрі дослідження був Ель-Параїсо, який, як вважають, побудований між 2400 і 1440 роками до нашої ери. Ця стародавня пам'ятка демонструє точне узгодження з важливими небесними явищами, включаючи зимове і літнє сонцестояння.

Дослідження ґрунтується на попередніх відкриттях в Ель-Параїсо, де виявили, що два рукави головного храму утворюють кут 34 градуси, точно вирівнюючись з північно-східним краєм Чумацького Шляху після заходу сонця в день сонцестояння.

Дослідники виявили на цьому місці дві колосальні споруди — одну, що нагадує кондора, а іншу "монстра" — обидві гармоніюють із цим вирівнюванням.

Ці відкриття підтверджують існування доколумбової андської космології, в центрі якої були "темні хмарні сузір'я". Ці сузір'я — це тваринні форми, що сприймаються в темних просторах Чумацького Шляху, які, за уявленнями стародавніх культур, уособлювали надприродні божества.

Окрім великих статуй тварин, дослідники виявили дев'ять невеликих курганів-платформ, що оточують центральний храм. Аналіз показав, що більшість цих курганів орієнтовані на схід або захід сонця під час червневого або грудневого сонцестояння.

Інші стратегічно розмістили так, щоб збігатися з основними місячними циклами, позначаючи найпівденнішу точку сходу Місяця в його місячному циклі. Загалом дослідники визначили 13 вирівнювань із точністю до одного градуса й одне з точністю до 1,5 градуса.

Автори відкидають можливість випадковості, натомість вони пропонують космологію, що включає сонячні та місячні вирівнювання, пов'язуючи надприродних тварин з темними хмарними сузір'ями та астрономічними орієнтаціями. Точність, що спостерігається в цих орієнтаціях, дозволяє припустити, що жерці-астрономи керували будівництвом цих курганів.

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По суті, це дослідження розкриває надзвичайні астрономічні знання, якими володіли давні перуанські цивілізації. Прив'язка споруд до небесних явищ відображає глибоке розуміння космосу, виділяючи роль жерців-астрономів у формуванні їхніх космологічних вірувань.

Дослідження не лише збагачує наше історичне розуміння, але й підкреслює винахідливість і передовий спосіб мислення давніх культур у дослідженні нічного неба.

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