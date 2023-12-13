Кардинально змінює нас і робить більш велелюбними: вчені розкрили таємний вплив зими

Зима є особливою порою року не тільки через кількість великих свят. Вчені з'ясували, що вона докорінно змінює нашу поведінку і багато аспектів нашого життя.

Related video

Зима — це не тільки святкові вогні, прикраси та затишні светри. Вона тягне за собою серйозні зміни в нашому настрої, здоров'ї та поведінці. Це зачіпає всі наші аспекти життя, від щоденної рутини до більш інтимних моментів, пише The Washington Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ви коли-небудь почувалися пригнічено взимку? Ви в хорошій компанії. Близько 5 % американців страждають від зимової депресії, званої сезонним афективним розладом (САР). Це призводить до відчуття безнадійності, зниження мотивації та підвищеної втоми. Навіть без САР люди часто почуваються більш тривожними і пригніченими взимку. Дослідники Александра Вормлі та Марк Шаллер вивчили це питання, і ось що вони виявили. Причина таких змін виявилася вкрай простою: менше сонячного світла. Його відсутність знижує рівень серотоніну, хімічної речовини, яка змушує нас почуватися добре. Це найчастіше трапляється в місцях з дуже довгими зимами, наприклад у Скандинавії. І ми не самотні в цьому відчутті. Навіть такі тварини, як макаки-резуси, почуваються взимку більш похмурими.

Зима — це також сезон, коли можна набрати кілька зайвих кілограмів. Дослідження показують, що взимку ми схильні більше їсти і менше займатися спортом. Можливо, це старий трюк наших предків, яким потрібно було запасатися енергією в умовах нестачі їжі.

Знамените падіння новорічних куль на Таймс-сквер у Нью-Йорку стало традицією з 1907 року і збирає мільйони глядачів з усього світу Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Але найцікавіше полягає в тому, що зима, схоже, підігріває наше любовне життя. Дослідження, що відстежують продажі презервативів, рівень венеричних захворювань та інтернет-пошук, вказують на підвищену сексуальну активність у зимовий період. Крім того, взимку зачинається більше дітей. Можливо, річ у святковому романтичному настрої, а можливо, у стародавньому ритмі, якого ми все ще дотримуємося.

Дивно, але зима також допомагає нам краще концентруватися на завданнях. Бельгійське дослідження показало, що люди стають уважнішими в період зимового сонцестояння, а святковий настрій робить свій внесок у нашу поведінку. Люди, як правило, щедріші, більше віддають на благодійність і навіть дають більше чайових взимку.

Хоча зима може змусити нас більше їсти і сумувати, вона також робить нас більш велелюбними, добрішими і зосередженішими. Ці сезонні зміни — частина нашої природи, і дослідники тільки починають розкривати їхню суть. Тож наступного разу, коли ви потягуватимете теплий напій у прохолодний день, згадайте, що зима формує не лише погоду — вона формує нас.

Раніше Фокус писав про переваги холоду для продовження життя. Низька температура може бути ключем до відкриття нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Також Фокус писав про небезпеки морозної зимової погоди для здоров'я. Дослідники озвучили всі ризики — від впливу на імунну систему і серцевих нападів до тривоги і депресії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.