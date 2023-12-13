Масова загибель білок у зоопарку: щось убило 75% тварин, що мешкають тут

Спочатку в розпліднику захворів один гризун, але незабаром після цього загинули ще 30 тварин.

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Жахлива трагедія сталася в зоопарку Інокашира в Токіо (Японія), тут унаслідок загадкової події або випадкового отруєння загинули 75% білок, які мешкають у розпліднику. У результаті з 40 гризунів, що мешкають у стінах зоопарку, живими залишилося тільки 9, пише IFLScience.

Унаслідок масової загибелі білок у зоопарку розпочато розслідування. Відомо, що 4 грудня співробітники зоопарку в межах санітарних заходів дали всім гризунам антипаразитний препарат, а також обприскали їхні клітки інсектицидом.

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Однак незабаром після того, як тварин повернули в клітини, одна зі звичайних японських білок захворіла і померла. Протягом наступного тижня те ж саме сталося ще з трьома десятками тварин — до ранку 11 грудня 31 білка була мертва.

За словами керівництва зоопарку, наразі все ще триває розслідування інциденту. Дослідники також спостерігають за 9 білками, що залишилися в живих. Співробітники розплідника сподіваються дізнатися причину загибелі гризунів, для цього проводять розтин і патологоанатомічні засоби. Після того як "винуватця" масової загибелі білок буде знайдено, співробітники зоопарку обіцяють про це повідомити.

Відомо, що в рамках профілактичних дій було використано три препарати. Співробітники зоопарку запевняють, що ці ж препарати були використані раніше для лікування білок і цього разу доглядачі діяли згідно з інструкцією. Утім, керівництво зоопарку також визнає, що наразі все ще не можна виключити можливість того, що "гризуни були отруєні саме цими препаратами".

Представники розплідника заявили, що клітки тварин були очищені та визнані безпечними, а тому решта 9 білок повернулися на виставку. Утім, дослідники продовжують за ними спостерігати, якщо їхній стан здоров'я різко погіршиться.

У зоопарку мешкають кілька видів білок, зокрема японська білка, японська білка-летяга і японська гігантська білка-летяга.

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