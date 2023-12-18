Дефіцит вітаміну B12 виявився у 7 разів поширенішим, ніж вважали вчені

Нові дослідження вчених виявили незвичайну поширеність важливого вітаміну і запропонували способи врегулювання його рівня.

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У сучасному мінливому світі, що швидко змінюється, часто доводиться відчувати втому і туманну свідомість. Але для деяких людей це може бути ознакою чогось більшого — дефіциту вітаміну B12. Цікаво, що існує зв'язок між його дефіцитом і прийомом препарату метформін, який зазвичай призначають у разі діабету та переддіабету, пише Yahoo!

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Вітамін B-12, або кобаламін, необхідний для перетворення жирів, білків і вуглеводів на енергію, створення червоних кров'яних тілець і захисту нервових оболонок. Дивно, але нещодавнє дослідження показало, що в 78% випадків дефіцит B12 залишається недіагностованим, незважаючи на такі симптоми, як втома і туман у мозку.

Нещодавні дослідження показують приголомшливе зростання дефіциту B-12. Наприклад, одне дослідження показало, що генетична мутація (MTHFR C677T) може значно підвищити ризик дефіциту.

Ключові чинники, що сприяють нестачі B-12:

Зниження рівня шлункової кислоти: необхідна для засвоєння B-12, зниження рівня шлункової кислоти, особливо у жінок віком понад 50 років, може перешкоджати засвоєнню B-12.

необхідна для засвоєння B-12, зниження рівня шлункової кислоти, особливо у жінок віком понад 50 років, може перешкоджати засвоєнню B-12. Ліки, що впливають на рівень B-12: метформін, який використовується для лікування діабету і PCOS, перешкоджає засвоєнню B-12. Дослідження показують значне зниження рівня B-12 після тривалого приймання метформіну та деяких ліків від печії.

метформін, який використовується для лікування діабету і PCOS, перешкоджає засвоєнню B-12. Дослідження показують значне зниження рівня B-12 після тривалого приймання метформіну та деяких ліків від печії. Вибір дієти: вегетаріанська дієта, в якій відсутні продукти, багаті на B-12, такі як м'ясо і молочні продукти, може призвести до його дефіциту. Європейське дослідження показало, що вегетаріанці набагато частіше мають низький рівень B-12.

Діагностувати дефіцит B-12 можна за допомогою аналізу крові, але стандартні тести можуть не допомогти. Підвищений рівень гомоцистеїну і метилмалонової кислоти в крові може бути більш красномовною ознакою. Симптоми, на які слід звернути увагу, включають втому, провали в пам'яті, нетравлення шлунка і м'язову слабкість.

Способи усунення дефіциту B-12:

Добавки B-12: не менш ефективні, ніж ін'єкції, добавки B-12 підвищують рівень енергії. Особливо вченими рекомендуються сублінгвальні форми.

не менш ефективні, ніж ін'єкції, добавки B-12 підвищують рівень енергії. Особливо вченими рекомендуються сублінгвальні форми. Коригування раціону харчування: скорочення кількості оброблених продуктів і збільшення кількості продуктів, багатих на B-12, таких як яловичина, яйця і риба, може допомогти. Включення в раціон продуктів, багатих на фолати, і використання яблучного оцту для підвищення кислотності шлунка також може сприяти засвоєнню.

скорочення кількості оброблених продуктів і збільшення кількості продуктів, багатих на B-12, таких як яловичина, яйця і риба, може допомогти. Включення в раціон продуктів, багатих на фолати, і використання яблучного оцту для підвищення кислотності шлунка також може сприяти засвоєнню. Регулярний контроль: особливо для тих, хто приймає метформін, рекомендується регулярно перевіряти рівень B-12.

Розуміння важливості вітаміну B-12 та усвідомлення чинників, які можуть призвести до його дефіциту, дуже важливі. Такі прості кроки, як контроль за своїм харчуванням, усвідомлення впливу деяких ліків і приймання добавок, можуть істотно змінити ситуацію в боротьбі з втомою і підтримці доброго здоров'я.

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