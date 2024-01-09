Виявлено джерело старості: вчені знайшли ключ до управління віком в імунних клітинах

Нещодавнє дослідження вчених виявило вплив імунних клітин на наш біологічний вік, що може допомогти в боротьбі з онкологічними захворюваннями та подовженні життя.

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Існує годинник, який не просто показує час, а й визначає, скільки років вашому тілу насправді. Це зовсім не наукова фантастика, а реальне наукове досягнення, яке називається епігенетичним годинником. На відміну від традиційного методу підрахунку днів народження, цей годинник вимірює біологічний вік, що є більш точним відображенням вашого здоров'я, пише Neuroscience News.

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Незважаючи на його відкриття і використання, ми не до кінця розуміємо, як працює цей годинник. Це все одно що мати високотехнологічний гаджет без керівництва користувача. Але ось тут-то і вступає в гру новаторське дослідження, проведене в Дартмутському онкологічному центрі. Це дослідження розкриває таємниці нашої імунної системи та її впливу на цей епігенетичний годинник.

Дослідження вивчає, як різні типи імунних клітин, зокрема наївні клітини та клітини пам'яті, впливають на наш біологічний вік. Наївні клітини означають тип імунних клітин, які ще не стикалися з чужорідним антигеном. Ці клітини, по суті, "ненавчені", мають вирішальне значення для здатності імунної системи реагувати на нові інфекції або захворювання, з якими вони раніше не стикалися. Використовуючи передові інструменти для імунного профілювання, вони виявили, що баланс цих типів клітин може або прискорити, або уповільнити процес біологічного старіння. Це значний стрибок у розумінні цих процесів, порівняно з попередніми методами, які враховували лише обмежене коло імунних клітин.

Це дослідження прокладає шлях до більш точних і всеосяжних способів вимірювання біологічного віку. Це може змінити наші підходи до старіння, медичних втручань і навіть лікування раку.

Команда дослідників не збирається зупинятися на досягнутому. Вони планують глибше вивчити роль різних імунних клітин у розвитку захворювань, зокрема раку. Зрозумівши, як на імунні клітини впливає епігенетичне старіння, вони мають намір розробити більш цілеспрямовані та ефективні стратегії лікування і профілактики цієї важкої хвороби.

Ця наукова робота не просто додає ще один складний інструмент до медичного арсеналу; вона кардинально змінює наше розуміння і підхід до старіння, хвороб і лікування. За словами вчених, ми рухаємося до майбутнього, в якому прогнозування і профілактика таких захворювань, як рак, стануть більш точними і ґрунтуватимуться на глибокому розумінні біологічного віку та імунної системи.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.