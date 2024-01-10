Телескоп Вебб виявив полярне сяйво на невдалій зірці, якого не повинно бути

Повною несподіванкою для астрономів стало виявлення полярного сяйва на коричневому карлику, який не має зовнішнього джерела для виникнення цього явища.

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Група астрономів представила результати дослідження 12 коричневих карликів, які ще називають невдалими зірками, на чергових зборах Американського астрономічного товариства. За допомогою космічного телескопа Вебб вчені виявили, що на одному з коричневих карликів спостерігається полярне сяйво. Але цей об'єкт розташований далеко від будь-якої зірки, яка могла б спровокувати цей процес. Проте у вчених є теорія, яка пояснює загадкове явище, пише Space.

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Коричневі карлики іноді називають невдалими зірками, адже ці об'єкти за розмірами більші за планети-гіганти та менші за звичайні зірки. Вони мають недостатньо маси для того, щоб у їхньому ядрі розпочався термоядерний синтез, який підтримує життя зірок, хоча коричневі карлики виникають так само, як зірки, з газових хмар. Таким чином коричневі карлики знаходяться далеко від звичайних зірок.

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Полярні сяйва на Землі виникають унаслідок взаємодії заряджених сонячних частинок із молекулами в атмосфері. Цей самий процес призводить до появи полярних сяйв на Юпітері та Сатурні.

Учені виявили під час вивчення 12 коричневих карликів, що на об'єкті під назвою W1935, розташованому на відстані 40 світлових років від нас, існує полярне сяйво. Але поруч немає зірок, які могли б спрямувати до цього коричневого карлика свої частинки, тому відкриття стало несподіванкою для астрономів.

Учені виявили під час вивчення 12 коричневих карликів, що на об'єкті під назвою W1935, розташованому на відстані 40 світлових років від нас, існує полярне сяйво. Але поруч немає зірок, які могли б спрямувати до цього коричневого карлика свої частинки, тому відкриття стало несподіванкою для астрономів Фото: NASA

На те, що на W1935 існує полярне синє вказувало інфрачервоне випромінювання метану. Таке випромінювання можна спостерігати на Юпітері та Сатурні, і воно є результатом нагріву атмосфери, коли заряджені частинки Сонця стикаються з частинками в атмосфері гігантських планет.

Вчені вважають, що, якщо поруч немає зірки, що посилає свої заряджені частинки до коричневого карлика, значить, полярні сяйва викликає якийсь внутрішній процес. Хоча, можливо, полярні сяйва викликає міжзоряна плазма.

Під час дослідження астрономи порівняли два коричневих карлики під назвою W1935 і W2220. Обидва дуже схожі за складом, температурою та яскравістю. Але на W1935 метан випромінює інфрачервоне світло, а на W2220 — поглинає його.

Учені з'ясували, що атмосфера W1935 відчуває температурну інверсію, через яку на великих висотах атмосфера нагрівається. Такі явища були раніше виявлені на планетах поруч із зірками, але вперше його виявили на об'єкті, який не має поруч джерела тепла і випромінювання.

З огляду на те, що температурна інверсія, яка також може спричиняти появу полярного сяйва, спостерігається на Юпітері та Сатурні, вчені вважають, що те ж саме відбувається і на W1935

Водночас учені вперше виявили інфрачервоне випромінювання метану на коричневому карлику, яке вказувало на наявність полярного сяйва.

Як уже писав Фокус, помилково знайдена унікальна галактика, адже в нинішньому Всесвіті немає нічого подібного. Дослідники кажуть, що об'єкт залишався невидимим і був знайдений завдяки щасливому випадку.