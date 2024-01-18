Мамонт здійснив дивовижну подорож до поселення древніх людей 14 тисяч років тому (фото)

Історія життя мамонта ховалася в хімічних елементах, знайдених у бивні.

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Учені вивчили ізотопи хімічних елементів у бивні самки мамонта, яка жила 14 тисяч років тому, і з'ясували, що тварина подолала 1000 км шляху тундрою, щоб опинитися поруч із поселенням мисливців-збирачів на Алясці. Результати дослідження представлені в журналі Science Advances, пише Gizmodo.

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Багато чого про життя мамонтів можна дізнатися завдяки вивченню їхніх бивнів, адже вони зберігають інформацію, подібно до річних кілець дерев, про швидкість росту і тривалість життя стародавніх тварин. Ізотопи хімічних елементів у бивнях розкривають аспекти раціону мамонтів і, опосередковано, їхні географічні переміщення з плином часу.

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Останки самки мамонта, яка померла, коли їй було 20 років, були виявлені в центральній Алясці. Вчені вважають, що тут 14 тисяч років тому селилися стародавні люди, які могли полювати на мамонтів. Хоча незрозуміло, чи була тварина вбита людьми, але місце для поселення було, найімовірніше, вибрано не випадково через наявність великої кількості мамонтів у цьому регіоні, які туди приходили, кажуть учені.

Учені вивчили ізотопи хімічних елементів у бивні самки мамонта, що жила 14 тисяч років тому, і з'ясували, що тварина подолала 1000 км шляху тундрою, щоб опинитися поруч із поселенням мисливців-збирачів на Алясці Фото: Антарктида

Автори дослідження вважають, що шерстисті мамонти на Алясці співіснували разом із людьми щонайменше 1000 років. Є археологічні свідчення того, що люди використовували бивні та кістки мамонтів, але прямих свідчень полювання на тварин немає.

Щоб краще зрозуміти, як люди і мамонти співіснували в одному регіоні, вчені провели аналіз ДНК та ізотопів хімічних елементів із бивня мамонта, віком 14 000 років.

Багато чого про життя мамонтів можна дізнатися завдяки вивченню їхніх бивнів, адже вони зберігають інформацію, подібно до річних кілець дерев, про швидкість росту і тривалість життя стародавніх тварин Фото: Wikimedia Commons

Дослідження показало, що самка мамонта була тісно пов'язана з іншими мамонтами, знайденими на цьому місці. Згідно з аналізом, у юному віці тварина мало переміщалася і жила, імовірно, у південно-східній Берінгії (біогеографічна область, що пов'язувала північно-східну Азію та північно-західну Північну Америку в льодовиковий період).

Учені дійшли висновку, що коли самці мамонта виповнилося 10 років, то вона подолала 1000 км приблизно за 2,5 року. Останні три роки свого життя вона провела у внутрішніх районах Аляски і померла наприкінці літа або на початку осені.

Явних доказів того, що тварину вбили люди, немає. Будь-які потенційні сліди порізів, які могли бути на останках мамонта, стерлися після того, як кістки опинилися в землі. Водночас учені кажуть, що численні останки мамонтів, знайдені в центральній Алясці, свідчать про те, що люди і ці тварини протягом нетривалого часу жили поруч.

Фокус уже писав про те, що приховує зуб мамонта, який жив мільйони років тому. Із зуба мамонта, який жив 1,2 млн років тому, вилучили давню ДНК, і дослідження відкрило раніше невідому лінію в родині мамонтових.

Також Фокус писав про те, що вчені "воскресили" черв'яків, які проспали у вічній мерзлоті останні 46 тисяч років. Вони існували за часів шерстистих мамонтів.