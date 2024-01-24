Що за візерунки видно із заплющеними очима: учені пояснили поширений феномен

Дослідники кажуть, що в більшості випадків не варто переживати.

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Коли ви закриваєте або відкриваєте свої очі в дуже темній кімнаті, іноді, перед очима пливуть різні візерунки або навіть спалахи, пише IFLScience.

У деяких випадках такий ефект може бути ознакою захворювання, і якщо він з'являється постійно і стає сильнішим, тоді варто звернутися до лікаря. Але більшість людей відчувають нешкідливі зорові галюцинації із заплющеними очима, що є результатом нормального функціонування очей.

Подібні зорові ілюзії називаються фосфенами — це зорове відчуття, що виникає у людини за відсутності дії світла на око.

"Річ у тім, що наші очі не вимикаються в темряві, а натомість створюють слабкі внутрішні сигнали, які імітують світло. Такі сигнали на постійній основі виробляються клітинами в задній частині очей", — каже вчений з Технологічного університету Квінсленда Катріна Шмід.

"Вихори та хвилі, які ми можемо спостерігати, створюються змінами в активності цих клітин. Візерунки навіть можуть бути різнокольоровими, тому що клітини в очах, які визначають колір, також активні в цей момент. Усі ці сигнали передаються в мозок, який намагається інтерпретувати випадкову інформацію. Мозок не знає, що ця інформація була отримана не від реального світла, тому ми бачимо кольорові вогні або візерунки, яких насправді немає", — підсумувала Шмід.

Попри те, що цей ефект широко поширений серед здорових людей, він також може свідчити про проблеми із сітківкою, неврологічні захворювання або про те, що ви занадто сильно натерли очі.

"Якщо ілюзії, які ви зазвичай бачили, змінилися останнім часом, а візерунки стали більш помітними та стійкими, тоді варто звернутися до лікаря", — попереджає експерт.

Нагадаємо, лікар розповів про унікальну особливість наших очей. Зір деяких людей має унікальну здатність, що дає їм змогу керувати аспектами нашої сенсорної системи за бажанням.

Дисклеймер:

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.