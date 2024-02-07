Нова ціль для знеболювальних: виявлено клітини, відповідальні за больові відчуття

Нещодавнє дослідження вчених виявило, що відомі науці клітини відіграють набагато важливішу роль у болю, який ми відчуваємо, і нашій тактильності, зробивши їх потенційною мішенню під час лікування хронічних хвороб.

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Вчені виявили прихований елемент у відчутті дотиків і болю, що доповнює наші знання про те, як наше тіло сприймає навколишній світ. Цим елементом виявилися Шванновські клітини. Ці клітини, традиційно відомі тим, що обмотують нервові волокна, як ізоляцію навколо дроту, як виявилося, відіграють набагато активнішу роль у тому, як ми відчуваємо механічний тиск, наприклад, ніжну ласку або різкий щипок, пише Neuroscience News.

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Розташовані прямо під шкірою, особливі Шванновські клітини утворюють складну мережу, яка безпосередньо пов'язана з нервовими закінченнями — розвідниками організму, що визначають тиск. Це відкриття було зроблено під час складних експериментів з використанням оптогенетики — техніки, яка використовує світло для управління клітинами в живій тканині, на мишах, показавши, що ці клітини відіграють важливу роль у передачі больових відчуттів у мозок.

Значення цього відкриття величезне. Воно не тільки змінює наше розуміння сенсорного сприйняття, а й визначає Шванновські клітини як потенційні мішені для лікування відчуттів болю. Активуючи або блокуючи ці клітини, дослідники змогли керувати цим відчуттям у мишей, відкриваючи можливості для нових методів лікування болю.

Це дослідження, проведене групою фахівців із Центру Макса Дельбрюка, наголошує на найважливішій ролі шванівських клітин поряд із сенсорними нейронами в передачі сенсорних і больових відчуттів. Раніше вважалося, що сенсорні нейрони відповідають виключно за отримання сигналів з навколишнього середовища і відправку їх у мозок для інтерпретації. Однак дане дослідження показує, що Швановські клітини також є ключовими учасниками цього складного процесу.

Одним із найцікавіших аспектів цього відкриття є потенціал для розробки нових методів лікування болю. Оскільки Шванновські клітини розташовані під поверхнею шкіри, вони легко доступні для лікування, що робить їх перспективною мішенню для усунення болю в самому його джерелі.

Крім того, результати дослідження свідчать про те, що Швановські клітини насамперед беруть участь у передачі механічних стимулів, таких як дотик і тиск, але не в сприйнятті температури. Така специфіка може призвести до створення більш цілеспрямованих методів лікування різних видів болю і сенсорних розладів.

У міру того як вчені заглиблюються в сенсорні системи організму, виявляючи роль клітин, про яку раніше не підозрювали, вони торують шлях до інноваційних методів лікування, які одного дня зможуть змінити життя людей, що страждають від хронічного болю і тактильних розладів. Це дослідження не тільки кидає виклик нашим колишнім уявленням, а й дає маяк надії для майбутніх медичних досягнень.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

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