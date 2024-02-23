"Правильний" час для їжі та яйця-вбивці: 6 міфів про їжу, в які вірить багато людей

У наш час, коли доступ до величезного пласта інформації є в кожного з нас буквально в кишені, важливо пам'ятати про те, що деякі з висловлювань можуть бути більше міфами, ніж реальними фактами, кажуть дієтологи.

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Щодня у світі харчування нас із усіх боків бомбардують дієтичними "можна" й "не можна", які, здається, змінюються частіше, ніж політики в сезон виборів. Але лікарі багато чого з того, що нам розповідають про харчування, може бути радше міфом, ніж фактом. Вони пропонують нам зануритися в реальність, що стоїть за деякими з найпопулярніших міфів про харчування, і прояснити ситуацію, пише Daily Mail.

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Почати варто з цукру. Ви можете подумати, що якщо ви віддасте перевагу меду або кленовому сиропу перед столовим цукром, то отримаєте користь для здоров'я без будь-якої шкоди, але реальність трохи відрізняється від бажаного ефекту. Вашому організму немає особливого діла до різниці між видами цукру. Чи-то бджола, чи-то цукрова тростина — цукор є цукор, і забагато його ніколи не буде корисним для нас, ідеться в дослідженнях. Головне — помірність у його вживанні, незалежно від джерела.

Тепер перейдемо до солі. Про неї ходить погана слава, і хоча це правда, що надлишок натрію може призвести до проблем зі здоров'ям, тип солі, яку ви використовуєте, чи-то морська, чи-то гімалайська, чи-то кухонна сіль, не є тим вирішальним фактором, який може захистити нас від її шкоди. Основну увагу, знову ж таки, слід приділяти кількості, а не типу, заявляє Американська кардіологічна асоціація.

Яйця вже багато років є гарячою темою суперечок, і багато хто вважає, що вони шкідливі та впливають на рівень холестерину. Але останні дослідження показали, що вони не чинять того згубного впливу на рівень холестерину, якого ми побоювалися раніше. Вони містять величезну кількість поживних речовин і можуть стати чудовою частиною збалансованої дієти.

А чи чули ви коли-небудь пораду: "Не їжте після 6 вечора, якщо хочете схуднути"? Напевно, не один раз. Але важливі тут аж ніяк не години, а те, що лежить на вашій тарілці. Ваш організм і травна система не вимикаються о 6 вечора. Справа не в часі, а саме в загальному споживанні та якості їжі, заявляє дієтолог Раєн Гайгер.

А тепер поговоримо про сніданок. Чи пропускаєте ви його та п'єте каву як заміну? Якщо ваша відповідь "так", то експерти просять вас подумати ще раз над своїм вибором. Кава — це чудовий і популярний напій, але це не їжа, каже дієтологиня Патриція Колеса. Починаючи день зі справжньої їжі, ви отримуєте енергію та поживні речовини, необхідні вашому організму для початку дня.

Зазвичай не обходять стороною і фрукти, розповідаючи про те, як нам варто зосереджуватися тільки на їх свіжих варіантах. Хоча свіжі фрукти й овочі — це смачно та корисно, не забувайте про скарби, що лежать на полицях у центральних проходах продуктового магазину. Заморожені та консервовані продукти можуть бути такими ж поживними, а інколи навіть поживнішими, бо вони проходять максимальну обробку, каже дієтологиня Кім Пірсон.

І, нарешті, ідея про те, що менш калорійні або знежирені продукти — це завжди правильний вибір, не відповідає реальності. Наш організм потребує балансу, що включає корисні жири й достатню кількість калорій для оптимального функціонування. Іноді такі "дієтичні" підходи залишають лише відчуття незадоволеності й можуть призвести до переїдання надалі.

Головне пам'ятати, що харчування — це не суворі правила, і зовсім не обов'язково вірити в усе, що ми про нього чуємо. Ідеться про баланс, поміркованість і насолоду від різноманітних продуктів.

Раніше Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий на фактично справжній свинячий білок, який стирає межі між рослиною та м'ясом.

Також Фокус писав про те, що м'ясо тварин, які пасуться, допомагає в боротьбі з раком. Нове дослідження виділило м'ясо та продукти тварин, що пасуться, як потенційні зміцнювальні елементи боротьби Т-клітин нашого організму з онкологічними захворюваннями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.