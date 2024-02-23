Матеріал, який використовували ще давні єгиптяни: чому граніт актуальний вже тисячі років

Навіть римляни, завоювавши Єгипет, полюбили граніт. Вони широко використовували його для монолітних колон у деяких своїх найбільш знакових будівлях, таких як Пантеон і Форум Траяна.

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Коли ви чуєте про граніт, ви можете уявити собі вишукані кухонні стільниці, але історія граніту набагато глибша. Ця гірська порода, народжена в розплавленій мантії Землі, не лише естетично приваблива, але й відігравала вирішальну роль протягом всієї історії, пише IFLScience.

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Понад 40 відсотків габаритного каменю, який видобувається в кар'єрах, — це граніт. Подрібнений граніт знаходить своє місце в будівельних матеріалах, що використовуються в дорожніх та інфраструктурних проектах.

Його універсальність поширюється на архітектурні фасади, декоративний камінь, пам'ятники і навіть меморіали. Але що робить цей камінь по-справжньому цікавим, так це його давня історія та технології, які використовували наші предки для роботи з ним.

Довговічність граніту зробила його вірним супутником у будівництві протягом тисячоліть. Якщо ви бували в Лондоні або Нью-Йорку, то могли бачити деякі з найвідоміших зразків стародавнього граніту, наприклад, обеліск "Голка Клеопатри", висічені з граніту, видобутого в Асуані, Єгипет, і датовані XV століттям до нашої ери.

Навіть римляни, завоювавши Єгипет, полюбили граніт. Вони широко використовували його для монолітних колон у деяких своїх найбільш знакових будівлях, таких як Пантеон і Форум Траяна. З часом, коли римська мармурова промисловість занепала, стародавні гранітні колони використовували повторно, що стало практикою, відомою як споліація.

На цьому вплив граніту не закінчується. Знакові споруди по всьому світу, від європейських замків і церков до Тауерського мосту і частин Великої Китайської стіни, також побудовані з граніту. У Шотландії місто Абердін лагідно називають "Гранітним містом" через його інфраструктуру, побудовану з граніту.

Використання граніту поширюється і на Південну Індію, де храм Бріхадісвара, побудований у XI столітті, демонструє незмінну роль каменю в будівництві. З промисловою революцією граніт став ще більш важливим, слугуючи основою для імперій. Пароплави та потяги полегшили його транспортування, що призвело до широкого використання в пам'ятниках і будівлях по всій Англії, включаючи колону Нельсона та набережну Темзи.

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У сучасному світі граніт може зіткнутися з конкуренцією з боку бетону, але його значення залишається незмінним. Світовий ринок граніту не демонструє жодних ознак уповільнення. Його довговічність, універсальність і привабливість гарантують, що граніт продовжуватиме формувати наш світ на довгі роки.

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