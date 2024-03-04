Вбиває наших дітей: передчасні пологи почастішали через аномальну спеку

Через екстремальні температури і ліси, що горять, у зоні смертельного ризику можуть опинитися мільярди беззахисних дітей і матерів. Вчені б'ють на сполох і закликають переглянути багато підходів до захисту від цих наслідків.

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Під час нещодавньої наукової роботи, в якій було ретельно проаналізовано 163 глобальних дослідження в галузі охорони здоров'я, було виявлено похмуру картину, що підкреслює жахливі наслідки зміни клімату для здоров'я наших дітей. Тривожні результати цього дослідження свідчать про погіршення становища нашого підростаючого покоління: вони вказують на збільшення кількості передчасних пологів, госпіталізацій і респіраторних захворювань серед немовлят, пише ScienceAlert.

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Під час дослідження з'ясувалося, що нині 600 мільйонів людей проживають у зонах з екстремальними температурами, які вважаються зовсім непридатними для проживання, і очікується, що до кінця століття ця цифра зросте вже до 3 мільярдів. У науковій роботі вчених особливо підкреслюється, що такі екстремальні температури призвели до збільшення ризику передчасних пологів у середньому на 60%. Крім того, збільшення кількості спостережуваних у повітрі частинок і алергенів, спричинене лісовими пожежами, посухами і зміною пір року, значно посилює респіраторні захворювання.

Корі Бредшоу, еколог з Університету Фліндерса, висловлює свою стурбованість тим, що зміна клімату може призвести до серйозних ускладнень у мільйонів дітей у всьому світі, ставлячи їхнє життя під загрозу. У дослідженні ретельно простежується взаємозв'язок між конкретними кліматичними явищами і погіршенням стану здоров'я дітей. Інші задокументовані наслідки включають низьку вагу під час народження, зміни гестаційного віку, передчасний розрив мембрани і навіть втрату плода, що підкреслює багатогранну загрозу, яку зміна клімату становить для здоров'я дітей і матерів.

Дискурс навколо цього глобального явища часто зосереджений на його екологічних наслідках, проте дане дослідження виявляє його глибокий і безпосередній вплив на наше здоров'я, особливо в країнах з високим рівнем доходу. Однак у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, менш представлених у дослідженні, ситуація, найімовірніше, ще плачевніша, що свідчить про те, що отримані результати можуть лише зачіпати верхівку катастрофічного айсберга. У міру того як планета продовжує нагріватися, дедалі гострішою стає потреба в проведенні активної політики в галузі громадської охорони здоров'я та зусиль із пом'якшення наслідків цього, спрямованих на збереження здоров'я і майбутнього дітей у всьому світі на тлі різкої зміни погодних і температурних умов.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.