Прогулятися венами Землі: що таке лавові труби й чи можна в них увійти

Дослідники розповіли про те, що таке лавові труби, чому вони розташовуються під поверхнею планети, і чи може людина прогулятися в них.

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Лавові труби — природні печери, що утворилися внаслідок вивержень вулканів. Коли лава тече на поверхні планети, її краї починають остигати та тверднути, що в кінцевому підсумку призводить до утворення кірки, яка надалі утворює дах нової печери, або лавової труби, пише Science Alert.

У результаті лава укладена в капсулу, а потім вона піддається термічній ерозії в землі внизу. Коли виверження вулкана зрештою завершиться, лава почне текти в іншому місці, а трубка, що утворилася, осушується — в кінцевому підсумку залишається лавова печера або труба, розташована близько до поверхні Землі.

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Лавові труби не стають повністю безпечними після завершення виверження вулкана: часом вони знову можуть наповнюватися лавою, наприклад, як це сталося з печерою Кадзумуру на Гаваях. До слова, печера Кадзумуру вважається найдовшою лавовою трубою у світі, однак якщо вам спаде на думку відвідати її, краще бути впевненим, що найближчим часом тут не прогнозується поява нового потоку.

Дослідники зазначають, що лавові труби мають більше входів, ніж печери будь-якого іншого типу. Таким чином, у різних куточках країни є безліч місць, де людина може прогулятися "венами Землі", що утворилися тисячі років тому, зокрема Рауфархольшеллір в Ісландії та на вулканічному острові Чеджу в Південній Кореї. Лавові труби також зустрічаються в кількох американських національних парках.

Вчені виявили, що деякі народи активно використовували лавові печери у своїх інтересах протягом століть. Наприклад, корінні жителі Гаваїв використовували їх для видобутку води, зберігання продуктів, а також як укриття від ворогів і негоди.

Водночас дослідники попереджають, що перед відвідуванням лавової печери слід вивчити інформацію про безпеку, наприклад, у деяких місцях туристам може стати в пригоді певний одяг, взуття із закритим носком і шоломи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найглибшу печеру в Австралії: як вона з'явилася.