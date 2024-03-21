В океані знайдено новий вид акул-привидів: з гігантською головою і плавниками-пір'ями (фото)

Біля берегів Таїланду вчені виявили раніше невідомий вид акул-привидів, що виділяються неймовірно великою головою і величезними переливчастими очима.

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Океан покриває понад 70% планети і є домівкою для безлічі таємничих видів, деякі з них досі не були описані й невідомі науці. Один із таких видів було виявлено в глибинах Андаманського моря біля берегів Таїланду — дослідники виявили тут дивовижний новий вид акул-привидів, пише Live Science.

Невловну глибоководну істоту було названо Chimaera supapae і вона являє собою хрящову рибу, що належить до загону найстаріших з нині живих риб Chimaeriformes. Відомо, що ці акули-привиди є далекими родичами акул і скатів. Представники цього виду вирізняються величезними головами з гігантськими переливчастими очима. Крім того, їхню і без того лячну зовнішність доповнюють перисті плавники.

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За словами провідного автора дослідження і директора програми Центру дослідження тихоокеанських акул при Університеті штату Сан-Хосе в Каліфорнії Девіда Еберта, подібні "химери" рідкісні в цій точці земної кулі. Як правило, химери населяють континентальні схили й океанські хребти глибокого моря.

Ці примарні особини живуть на глибині щонайменше 500 метрів і ховаються в найтемніших водах океану, живлячись донними тваринами, наприклад, ракоподібними, молюсками та черв'яками. За словами Еберта, сьогодні у світі описано 53 види химер, що мешкають у сутінковій зоні океану, новий вид акул-привидів став 54 видом.

Основна проблема виявлення цих істот полягає в тому, що вони живуть у найглибших і найвіддаленіших точках океану, наприклад, в Андаманському морі, найбільша глибина якого становить близько 4400 метрів.

Ці примарні фігури, знайдені на глибині нижче 500 метрів, ховаються в темних водах глибокого моря Фото: David A. Ebert

Зазначимо, що перший мертвий статевонезрілий екземпляр самця було виявлено в рамках проєкту глибоководних досліджень, проведених ще 2018 року. Вчені виявили його під час донного тралення в Андаманському морі на глибині від 772 до 775 метрів. Дослідники визнали його новим видом за "масивною головою з короткою мордою" і великими овальними очима, що становлять понад 32% від загальної довжини голови.

Автори дослідження зазначають, що цей новий вид являє собою різновид коротконосої химери завдовжки близько 51 сантиметра з широкими грудними плавниками. Передбачається, що пір'ясті плавники дають змогу істотам краще маневрувати скелястим дном із високим рельєфом.

Водночас величезні очі, ймовірно, допомагають химерам бачити в абсолютній темряві. На темно-коричневій шкірі немає помітних ліній або візерунків, а на верхівці у риби є спинний шип. Еберт також зазначає, що еволюційно ці химери є одними з найстаріших ліній риб, історія яких почалася близько 300-400 мільйонів років тому. Відкриття нових видів, таких як ця химера, говорить нам, як мало ми знаємо про морське середовище і як багато ще належить вивчити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті змогли ідентифікувати новий моторошний вид хижака.