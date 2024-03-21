Земні льодовики продовжать танути, але ніхто не знає з якою швидкістю: чому це лякає

У новому дослідженні вчені вперше розшифрували парадокс швидкості арктичного льоду — результати виглядають тривожно, але є і хороші новини.

Related video

Чи стане лід у Північному Льодовитому океані рухатися швидше або повільніше в найближчі десятиліття? Від відповіді на це питання залежить, чи стануть морські перевезення більш або менш небезпечними. Це також може мати наслідки для швидкості крижаного покриву, що вплине на життя громад корінних народів Півночі, екосистеми планети та глобальну кліматичну систему Землі загалом, пише SciTechDaily.

Останні спостереження показують, що спостерігається тенденція до збільшення швидкості морського льоду. Водночас кліматичні моделі прогнозують, що в літній сезон ці швидкості, ймовірно, сповільняться. Цей контраст призвів до деяких сумнівів щодо правдоподібності прогнозів моделі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні доцент Інженерної школи Лассонда Ніл Тендон і постдокторант Джеймі Ворд виявили, що механізми, які спричиняють сповільнення льодовиків, залишаються правдоподібними, проте терміни сповільнення все ще залишаються неясними. Водночас за словами команди, розуміння того, як змінюватиметься швидкість руху морського льоду, є надзвичайно важливим, і тепер науковці не знають, наскільки ми можемо довіряти моделям, що раніше використовувалися для прогнозування цього процесу.

За словами Тендона, схоже, що ми можемо очікувати, що морський лід продовжить прискорюватися протягом деякого часу, але в найближчі десятиліття настане момент, коли динаміка зміниться. Попередні дослідження показали, що морський лід, який плаває, є особливо небезпечним для морського судноплавства. Причому, чим вища швидкість льоду, тим він небезпечніший для кораблів.

Чому ж морський лід прискорюється: Коли температура підвищується, а лід стає тоншим, він може розширюватися і стискатися, подібно до пружини. У міру того як тонший морський лід розширюється і стискається, він створює більше імпульсу, внаслідок чого його швидкість збільшується.

Однак це не єдина сила, що діє на лід в океані. Коли він стає досить тонким, внутрішнє напруження, що створює "пружини", починає зникати, внаслідок чого домінують інші сили. Наприклад, коли лід входить у стан вільного дрейфу, внутрішнє напруження стає незначним, тут у гру вступають зовнішні сили вітру і нахилу поверхні океану. Комп'ютерні моделі вчених припускають, що зміни вітру і нахилу поверхні океану можуть призвести до уповільнення танення морського льоду в літній сезон.

Таким чином, моделі загалом підтверджують те, що літнє сповільнення дійсно відбудеться. Однак питання полягає в тому, коли воно почнеться. Деякі моделі припускають, що цей процес почнеться протягом уже наступного десятиліття, тоді як інші вважають, що сповільнення почнеться не раніше кінця цього століття.

Швидший дрейф льоду може створити небезпечні умови для морського транспорту, тому в цьому сенсі уповільнення льодового руху можна розглядати як позитивний момент. Однак Тендон зазначає, що ці прогнози не скасовують того, що льодовий покрив Землі невблаганно скорочується. Це викликає занепокоєння, адже вчені досі не розуміють, як втрата льодовикових щитів вплине на життя корінного населення Півночі, а також місцеві екосистеми загалом.

Тендон також зазначає, що є і хороша новина: жодна модель не підтвердила найгірших аспектів скорочення крижаного покриву, на які вчені очікували раніше.

Раніше Фокус писав про те, коли, де і як зруйнується льодовик Судного дня: вчені пролили світло на майбутнє Землі.