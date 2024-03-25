Названо 21 симптом раку: вчені розповіли, які ранні сигнали можуть врятувати життя

Онкологічні захворювання раптово розвиваються і щорічно забирають сотні тисяч життів, а рання діагностика підвищує шанси на виживання. Вчені назвали два десятки сигналів організму про настання хвороби, за яких варто звернутися до лікаря.

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Рак зачіпає життя величезної кількості людей, і його статистика не додає оптимізму: лише половина людей, яким поставлено діагноз, проживуть понад 10 років із цим захворюванням. Ця сувора реальність підкреслює виняткову важливість ранньої діагностики. Фахівці в галузі охорони здоров'я наголошують на необхідності уважного ставлення до сигналів організму, багато з яких ледь вловимі й легко ігноруються. Деякі з них уже давно відомі науці й доступні для вивчення кожному охочому, пише YorkshireLive.

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Серед безлічі нюансів у цій, часто нерівній, боротьбі організація Cancer Research виділила два десятки симптомів, які мають стати приводом для візиту до лікаря:

дуже сильна нічна пітливість;

втома;

незрозумілі кровотечі або синці;

незрозумілий біль або акне;

незрозуміла втрата ваги;

незвичайна шишка або припухлість на будь-якій ділянці тіла;

нова родимка або зміна форми родимки;

зміни шкіри або рана, що не загоюється;

скрипучий голос, хрипкий голос або кашель, який не минає;

кашель із кров'ю;

утруднене ковтання;

задишка;

постійна печія або нетравлення шлунка;

незвичайні зміни в розмірі або відчутті грудей;

постійне здуття живота;

втрата апетиту;

зміни в поведінці кишківника, наприклад, запори, послаблення випорожнень або частіші випорожнення;

кров у випорожненнях;

несподівана вагінальна кровотеча, в тому числі після сексу, між менструаціями або після менопаузи;

кров у сечі;

проблеми із сечовипусканням;

Рак не обмежується курцями або людьми зі шкідливими харчовими звичками. Він може проявлятися найрізноманітнішими способами, зачіпаючи будь-яку людину. Зокрема, постійна печія може призвести до так званого стравоходу Барретта — стану, який іноді може перерости в рак стравоходу.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії закликає до уважності, наголошуючи на величезній різноманітності проявів раку. За наявності понад 200 його видів симптоми можуть варіюватися від локальних, таких як зміни на шкірі, до більш загальних, таких як втома або незрозумілий біль. Їхній посил зрозумілий: розуміння того, що є нормальним для вашого організму, і звернення до лікаря, якщо щось здається не так, може істотно змінити ситуацію. Рання діагностика не просто корисна, вона потенційно може врятувати життя.

Прагнення до підвищення обізнаності та ранньої діагностики — це не навіювання страху, а розширення можливостей людей, що володіють такими знаннями. Розпізнавання ознак, від найпоширеніших до малопомітних, і розуміння важливості швидкого звернення до лікаря можуть призвести до більш раннього та ефективного лікування. В умовах лікування раку знання — це не просто сила, це маяк надії для тих, хто долає складнощі в боротьбі з підступною хворобою.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про прогнози, за якими до 2050 року на світ чекає онкологічне цунамі. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.