Перестраивает сами облака: ученые обнаружили неожиданного виновника изменения климата

Глобальна зміна клімату несе в собі загрозу не тільки для екології, а й для нашого здоров'я та місць нашого проживання. Однак нещодавно вчені виявили одну з можливих причин її настання, яка вже проникла в мільйони людей.

Нове дослідження вчених з'ясувало, що мікропластик, який міститься в повітрі, може змінювати формування хмар, потенційно впливаючи на погоду і клімат. Хмари утворюються, коли водяна пара прилипає до частинок повітря, часто пилу, утворюючи кристали льоду або краплі води. Але вчені виявили, що частинки мікропластику можуть слугувати аналогічній меті, сприяючи утворенню кристалів льоду за температур, які є значно теплішими за звичайні — до 10 градусів Цельсія вищими, ніж у хмарах без мікропластику, пише The Conversation.

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Висновок, опублікований у журналі ACS EST Air, дав змогу вченим припустити, що хмари можуть утворюватися в умовах, у яких вони зазвичай не утворюються, що може призвести до зміни характеру опадів. Основна увага в дослідженні приділяється процесу нуклеації — природному явищу в атмосфері, коли водяна пара перетворюється на лід при контакті з твердими частинками. У той час як мінеральний пил і біологічні частинки, такі як пилок, традиційно сприяють зародженню, мікропластик, що має розмір менше ніж п'ять міліметрів і широко розповсюджений у всьому світі, виявляється не менш ефективним у цій ролі, каже Міріам Фрідман, професорка хімії в Університеті Пенн Стейт.

Дослідники протестували чотири поширених пластики, включно з поліетиленом низької щільності і поліпропіленом, і помітили, що половина крапель, які містили мікропластик, замерзала за температури -22 градуси за Цельсієм. Вплив таких факторів довкілля, як ультрафіолетове випромінювання, озон і кислоти, вплинув на зародження льоду, але не усунув його, що свідчить про те, що навіть хімічно змінений мікропластик здатний впливати на склад хмар. Ці хмари відіграють важливу роль у регулюванні клімату Землі, відбиваючи сонячне світло і затримуючи тепло.

Співвідношення рідких і крижаних частинок у хмарах впливає на те, скільки сонячного світла відбивається назад у космос або поглинається, впливаючи на температурний баланс Землі. Збільшення кількості крижаних частинок через присутність мікропластику може змінити цей баланс, потенційно змінюючи охолоджувальний і зігрівальний ефект хмар. Таким чином, мікропластик може внести додаткову невизначеність у метеорологічні показники, оскільки він може сприяти утворенню більш крижаних хмар, що впливають як на опади, так і на регулювання тепла.

Вчені підкреслюють, що для розуміння концентрації мікропластику в атмосферних шарах, де формуються хмари, необхідні подальші вивчення цього феномена. Їм також потрібні дані, що порівнюють рівні мікропластику з рівнями інших частинок, що утворюють лід, таких як мінеральний пил і біологічні матеріали. Можливість точного моделювання впливу мікропластику залежатиме від кращого розуміння його чисельності та поширення в атмосфері.

Забруднення мікропластиком, на жаль, повсюдне і його виявляють навіть у таких віддалених місцях, як Антарктика та Еверест, що відображає масштаб його поширення в атмосфері нашої планети. Ці частинки потрапляють у наше повсякденне середовище, зокрема в повітря, яким ми дихаємо, в їжу, яку ми вживаємо, що викликає питання як про їхній екологічний, так і про його потенційний негативний вплив на наше здоров'я.

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