Работают лучше лишь под надзором: ученые выявили уникальную черту у шимпанзе

Шимпанзе вже не одне десятиліття викликають у науки інтерес через свою схожість із нами. Однак нещодавно вчені виявили в них рису, яка вважалася притаманною тільки людям.

Недавнє дослідження вчених дало їм незвичайне уявлення про те, як шимпанзе виконують завдання і як це залежить від спостереження за ними з боку людини. Дослідники з Університету Кіото виявили, що шимпанзе демонструють підвищену продуктивність при виконанні складних комп'ютерних завдань у присутності великої аудиторії, тоді як їхня продуктивність при виконанні простіших завдань знижується в аналогічних умовах, пише ScienceBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі iScience, яке тривало шість років і включало тисячі сеансів вивчення приматів, виявило незвичайні паралелі між шимпанзе і людьми в їхній реакції на соціальне спостереження, що дало змогу вченим припустити еволюційну основу впливу аудиторії на виконання завдань. Провідний дослідник Крістен Лін відзначила несподіваний характер цих результатів, особливо з огляду на те, що зазвичай вважається, що шимпанзе не схильні до впливу поглядів інших видів.

Тварини краще справлялися зі складними завданнями, коли за ними спостерігала велика група, що свідчить про те, що тиск, який чиниться під наглядом, може підвищити концентрацію і мотивацію, подібно до того, як деякі люди краще працюють під тиском. Результати дослідження вказують на те, що соціальна обізнаність і тривожність під час виконання завдань можуть мати глибше коріння в еволюції приматів, ніж вважалося раніше.

На спеціалізованому об'єкті дослідження шимпанзе щодня взаємодіяли з людьми, проводячи експерименти з сенсорними екранами, отримуючи як заохочення харчові винагороди. Дослідниця Акіхо Мурамацу пояснила, що така обстановка дає змогу тваринам звикнути до людей-спостерігачів, що робить її ідеальним середовищем для вивчення впливу присутності людини на їхню когнітивну діяльність. Отримані результати допомогли ширшому розумінню вченими соціальної поведінки тварин і її еволюційного значення.

Однак позитивний вплив аудиторії мав і свої межі. Під час виконання простіших завдань шимпанзе демонстрували зниження точності в міру зростання кількості глядачів, що нагадує феномен, який спостерігається в людей, коли надмірний тиск може погіршити виконання простих завдань. Дослідник Шинья Ямамото зазначив: "Наші результати дають змогу припустити, що те, наскільки люди піклуються про свідків і глядачів, може бути не настільки специфічним для нашого виду". Він підкреслив, що така соціальна чутливість може бути більш універсальною, ніж вважалося раніше.

Подібні висновки підкреслюють, що соціальна чутливість, пов'язана з продуктивністю, може поширюватися на найрізноманітніші види, вказуючи на еволюційний континуум. На підтвердження цих висновків дослідження людської продуктивності також показали, що складні або захопливі завдання часто покращують результати під пильною увагою, в той час як прості завдання можуть страждати від цього — ця закономірність також спостерігається в продуктивності на робочому місці і в соціальному середовищі. Цей ефект, відомий як "соціальна фасилітація", чудово описує загальні психологічні реакції на соціальне середовище у різних видів живих істот.

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