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Технології та наука

Затея, обернувшаяся провалом: как из-за охотников популяция койотов в США выросла в разы

дикое животное, собака, хищник
Фото: Unsplash | Медведи и пумы, оказывают большее влияние на контроль численности койотов, чем вмешательство человека, заявили ученые

Хоча багато країн практикують регуляцію популяції диких тварин за допомогою полювання на них, цей метод виявився не таким передбачуваним. Так, мисливці, які регулюють кількість койотів у США, стали причиною різкого зростання їхньої популяції та подальшої міграції.

Нещодавнє дослідження, проведене за допомогою великої мережі з більш ніж 4500 камер спостереження за дикими тваринами, виявило дивовижні закономірності в популяції койотів по всій території США, спростувавши давні припущення про ефективність боротьби з хижаками. Всупереч традиційним уявленням про раціональне використання диких тварин, які схвалюють полювання як метод контролю, результати досліджень свідчать про те, що полювання може ненавмисно збільшити чисельність місцевих койотів, пише ScienceBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Ecography, спирається на дані проєкту Snapshot USA, однієї з найбільших на сьогоднішній день мереж камер спостереження за дикими тваринами, що дозволяє дослідникам спостерігати за поведінкою койотів на різних ландшафтах. "Інтенсивне знищення койотів, безумовно, може скоротити популяцію в короткостроковій перспективі, але воно може також призвести і до появи більш молодих популяцій койотів з більш високими показниками відтворення та імміграції", — пояснив Ремінгтона Молл, доцент Університету Нью-Гемпшира та автор дослідження, зазначивши, що дані показують більшу кількість койотів у районах, де полювання було дозволено.

Зіставивши записи з камер із супутниковими знімками і вдосконаленим моделюванням, команда розробила першу комплексну карту чисельності койотів у США. Ця карта виявила відмінності в динаміці популяції залежно від середовища проживання і присутності великих хижаків. Результати показують, що великі хижаки, такі як ведмеді та пуми, мають більший вплив на контроль чисельності койотів, ніж втручання людини. Роланд Кейс, професор-дослідник з Університету штату Північна Кароліна, наголосив на цьому природному балансі, пояснивши: "Наша робота передбачає, що сприяння відновленню чисельності великих м'ясоїдних, особливо в певних місцях проживання, з більшою ймовірністю призведе до скорочення чисельності койотів, ніж безпосереднє полювання на них людей".

Дослідження показало, що чорні ведмеді особливо ефективні в лісових районах, тоді як пуми обмежують популяцію койотів на відкритих просторах. Крім того, у дослідженні вивчали адаптацію койотів до міського середовища. З'ясувалося, що хоча в центрах міст із високою щільністю населення койотів менше, у приміських зонах їхні популяції можуть залишатися стійкими. У цих районах поєднуються природні ресурси і змінене людиною середовище, що робить їх ідеальними для койотів, схильних до опортунізму.

Крім того, за регіональними даними, найбільша чисельність койотів спостерігається на південному заході США, в той час як на північному сході їх порівняно менше, що свідчить про поширення виду вже й на нові території. У дослідженнях динаміки дикої природи часто підкреслюється, що зусилля з видалення тварин можуть ненавмисно сприяти зростанню їхніх популяцій. Наприклад, подібна репродуктивна компенсація спостерігалася в деяких популяціях оленів і кабанів, де збільшення народжуваності слідувало за зусиллями з контролю їхньої чисельності з боку людини.

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