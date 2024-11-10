Убивает человека за 15 минут: 188-летняя тайна королевской кобры наконец-то раскрыта (фото)

Учені з'ясували, що насправді існує не один, а чотири види найдовшої отруйної змії у світі.

Королівська кобра є найдовшою отруйною змією у світі. Довжина тіла змії сягає 5,6 метра, але в середньому вони виростають до 3-4 метрів. При цьому королівська кобра росте протягом усього життя, яке може тривати приблизно 30 років. 188 років вважалося, що королівська кобра представлена лише одним видом — Ophiophagus hannah, але тепер учені з'ясували, що існує ще три раніше невідомі види. Дослідження опубліковано в журналі European Journal of Taxonomy, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Майже 200 років вчені вважали, що існує лише один вид найдовшої отруйної змії у світі під назвою королівська кобра і цей вид був названий Ophiophagus hannah. Водночас було відомо, що у змій цього виду існують великі відмінності в забарвленні тіла та інших фізичних характеристиках залежно від регіону проживання. Таким чином вчені припустили, що насправді існує не один, а більше видів.

Королівська кобра, вид Ophiophagus hannah Фото: Live Science

Королівські кобри живуть у вологих умовах, включно з лісами та болотами, у різних регіонах Південної та Південно-Східної Азії. Різні групи змій відрізняються за зовнішнім виглядом, зокрема це стосується кольору тіла, малюнків на їхніх тілах і розміру.

Лише три роки тому вчені з'ясували, що між різними групами королівських кобр існують генетичні відмінності. Під час минулого дослідження вчені провели аналіз ДНК різних груп королівських кобр і визначили, що існує чотири різні генетичні лінії.

Королівська кобра, вид Ophiophagus bungarus Фото: Live Science

Автори нового дослідження використали ці дані, порівняли фізичні відмінності музейних зразків королівських кобр і дійшли висновку, що існує не один, а чотири види цих дуже отруйних змій.

Згідно з новим дослідженням, насправді існують такі види королівської кобри:

Ophiophagus hannah — північна королівська кобра;

Ophiophagus bungarus — зондська королівська кобра;

Ophiophagus kaalinga — західно-гатська королівська кобра;

Ophiophagus salvatana — лусонська королівська кобра.

Королівська кобра, вид Ophiophagus kaalinga Фото: Live Science

Вид Ophiophagus hannah широко поширений у східній частині Індії, М'янмі та Індокитаї, аж до південного краю Таїланду. У дорослих змій на тілі жовті смуги з темними краями і від 18 до 21 зуба.

Вид Ophiophagus bungarus мешкає на Малайському півострові та островах Великих Зондських островів, включно з Суматрою, Калімантаном і Явою, а також на деяких островах Філіппін. У цих змій зазвичай немає смуг на тілі або ж у них є вузькі світлі смуги з темними краями вздовж тіла.

Вид Ophiophagus kaalinga мешкає на території, обмеженій горами Західні Гати на півострові Індостан. Ці змії відрізняються від попереднього виду тим, що у них немає темних країв навколо світлих смуг уздовж тіла.

Вид Ophiophagus salvatana мешкає на острові Лусон на півночі Філіппін. У цих змій надзвичайно незграбні світлі смуги на тілі порівняно зі смугами трьох інших видів.

Королівська кобра, вид Ophiophagus salvatana Фото: Live Science

Королівські кобри мають одну з найсильніших отрут у світі та випускають велику дозу отрути за один укус. Отрута настільки сильна, що може вбити людину за 15 хвилин.

Вчені вважають, що насправді королівські кобри можуть бути представлені великою кількістю видів і потрібно продовжити дослідження, щоб це підтвердити.

Фокус уже писав про те, як через мисливців популяція койотів у США зросла в рази. Хоча багато країн практикують регуляцію популяції диких тварин за допомогою полювання на них, цей метод виявився не таким передбачуваним.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому виють собаки і які породи найбільш "балакучі". Експерти зазначають, що поведінку собаки можна підкоригувати.