Емоція, що вбиває серце: вчені розповіли про смертельну небезпеку для жінок

Серцеві ускладнення є серйозною проблемою, з якою стикаються мільйони людей, причому багато хто не переживає цю зустріч. Однак нещодавно вчені з'ясували, що жінки схильні до особливого ризику їхнього розвитку, і коріння проблеми походить із голови.

Хвороби серця залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі як для чоловіків, так і для жінок, причому останні страждають від них більше. Так, в Австралії від них помирає кожна третя жінка, проте жінки з серцево-судинними захворюваннями часто недостатньо вивчені, недостатньо діагностовані і недостатньо ліковані, що виливається в серйозну частку смертності. Однак недавнє дослідження розкрило ще один підводний камінь для жіночих сердець, епіцентр якого ховається у них в голові, пише The Conversation.

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Одночасно із серцевими хворобами, депресія, яка вражає жінок майже вдвічі частіше, ніж чоловіків, посилює ризик їхнього розвитку. Нещодавнє дослідження Університету Квінсленда показало, що жінки з генетичною схильністю до депресії схильні до підвищеного ризику серцевих захворювань. У чоловіків такої генетичної кореляції не спостерігалося, що свідчить про значну статеву специфіку здоров'я в цій сфері науки.

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Міцний зв'язок між мозком і серцем вже неодноразово був виявлений і описаний наявними дослідженнями, що показують вищий ризик серцевих захворювань серед людей з депресією. На цей зв'язок впливають різні чинники, зокрема побічні ефекти психіатричних препаратів, що призводять до збільшення ваги і підвищення рівня холестерину, а також поведінка, спричинена депресією, як-от паління і неправильне харчування. Однак дослідження Квінслендського університету, опубліковане в журналі Circulation Genomic and Precision Medicine, вирізняється тим, що в ньому основна увага приділяється генетичній схильності, а не способу життя або факторам, пов'язаним із прийомом ліків, а також тим, що ці генетичні ризики по-різному проявляються у жінок.

Це дослідження, що охоплює геномні та медичні дані 345 000 учасниць із Великої Британії, виявило чіткий зв'язок між генетичним ризиком розвитку депресії та підвищеною ймовірністю розвитку таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та серцева недостатність у жінок, розповідає Цзяюе-Клара Цзян, дослідниця у сфері геноміки людини з Квінслендського університету та авторка дослідження. Цей зв'язок простежувався навіть серед жінок без офіційного діагнозу депресії або історії вживання психіатричних препаратів, що вказує на властиві їм біологічні чинники, а не поведінкові впливи, пояснює вона.

Отримані результати дали змогу вченим припустити, що генетичні шляхи, які впливають на депресію і серцеві захворювання у жінок, можуть бути взаємопов'язані, незалежно від традиційних факторів ризику, таких як індекс маси тіла, артеріальний тиск і паління. Примітно, що підвищений ризик серцевих захворювань зберігався незалежно від менопаузального статусу, що спростовує загальноприйняті уявлення, які пов'язують постменопаузальні гормональні зміни з ризиком серцево-судинних ускладнень.

Традиційні калькулятори ризику серцевих захворювань, включно з австралійським AusCVDRisk, можуть недооцінювати ризик у жінок, орієнтуючись здебільшого на загальні фактори ризику, вважає Цзян. На відміну від них, британська програма QRISK3 зважає у своїй оцінці на діагноз депресії, але розглядає її вплив як однаковий для всіх статей. Це дослідження виступає за більш тонкий підхід, наголошуючи на необхідності врахування генетичної схильності до депресії під час оцінки ризику серцево-судинних захворювань конкретно у жінок.

Молоді жінки, яких часто ігнорують під час профілактики серцевих захворювань через їхній передбачуваний нижчий ризик, можуть отримати значну користь від ранніх і частих перевірок серця, вважають автори. Це дослідження підтверджує необхідність проведення нових гендерних медичних досліджень і підвищення обізнаності для поліпшення профілактики та лікування серцевих захворювань у жінок.

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Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.