Виявить смертельну хворобу за однією краплею: вчені розробили унікальний тест на рак

Рак є підступним захворюванням, яке часто ховається від погляду лікарів до моменту, коли він уже незворотно порушив організм хворого. Щоб виправити цю ситуацію, вчені розробили тест, який заздалегідь здатний виявити небезпечну хворобу.

Вчені з Кембриджського університету та Інституту раннього раку розробили принципово новий аналіз сечі для виявлення найбільш ранніх ознак раку легенів. Використовуючи білки, що виробляються так званими "зомбі-клітинами", цей тест був успішно випробуваний на мишах, після чого в недалекому майбутньому ними планується перехід до випробувань на людях, пише University of Cambridge.

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Клітини-зомбі, науково відомі як старіючі клітини, залишаються живими, але не можуть ділитися або функціонувати належним чином, натомість виділяючи білки, які змінюють навколишнє середовище і потенційно сприяють розвитку раку. Новий тест включає в себе ін'єкційний датчик, який націлений саме на ці білки. Коли датчик стикається з ними, він виділяє в сечу пацієнта речовину, яку можна виявити. Додавши розчин срібла в зразок сечі, дослідники можуть оцінити зміну її кольору, щоб підтвердити наявність ранніх патологічних змін у легенях.

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Професорка Ліляна Фрук, одна з провідних учених, розповіла про процес і можливості тесту виявляти рак за кілька місяців або навіть років до появи симптомів, що є значним прогресом у галузі ранньої діагностики. Рання діагностика має вирішальне значення в боротьбі з раком легенів, який залишається основною причиною смертності від раку в усьому світі, забираючи щорічно близько 1,8 мільйона життів. Найчастіше хвороба переходить у пізні стадії ще до того, як її виявляють, що призводить до низької виживаності.

Надаючи економічно ефективну альтернативу дорогим знімкам, цей аналіз сечі може усунути прогалину в ранній діагностиці раку легенів, значно поліпшивши стан пацієнтів, вважають автори. Дослідження, результати якого ще не опубліковані для громадськості, підкреслює зміну парадигми у виявленні та лікуванні ракових захворювань. Замість того щоб покладатися на виявлення симптомів, необхідно зосередитися на виявленні змін у тканинах і пошкоджень клітин, які передують розвитку злоякісної пухлини. Дослідники зазначили, що ця інновація може знизити навантаження на системи охорони здоров'я, забезпечивши доступність тестування для ширших верств населення.

Тести для раннього виявлення раку показали величезні перспективи у зміні статистики виживання для різних типів злоякісних пухлин. Аналогічні досягнення в галузі "рідкої біопсії" на основі крові вже доводили свою ефективність у виявленні маркерів раку підшлункової залози та яєчників.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

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