Спробувати смерть на смак: популярний продукт виявився причиною розвитку раку товстої кишки

Останніми роками різні онкологічні захворювання набирають обертів серед населення планети і за прогнозами вчених їх буде ще більше. Так, нещодавно вчені виявили, що популярний продукт є причиною почастішання випадків раку.

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Недавнє дослідження вчених показало, що насіннєві олії, які широко використовуються в раціоні мільйонів людей, можуть відігравати важливу роль у зростанні захворюваності на рак товстої кишки на ранній стадії. Якщо результати наукової роботи підтвердяться, це може вивести проблему розвитку раку серед молодих людей на новий, набагато глобальніший рівень, оскільки цей продукт користується величезним попитом у всьому світі, пише Daily Mail.

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Під час дослідження, опублікованого в журналі Gut і проведеного за підтримки уряду в Університеті Південної Флориди, було проаналізовано пухлини понад 80 пацієнтів з колоректальним раком у віці від 30 до 85 років. Результати показали незвично високу концентрацію біоактивних ліпідів у цих пухлинах — сполук, що утворюються під час метаболізму насіннєвих олій, таких як соняшникова, рапсова, кукурудзяна і виноградна. Ці ліпіди не тільки сприяють запаленню, відомому провокатору раку, а й заважають імунній системі ефективно боротися з пухлинами.

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Захворюваність на рак товстої кишки серед американців, молодших за 50 років, різко зросла, і, згідно з прогнозами, з 2010 по 2030 рік кількість випадків захворювання серед людей у віці від 20 до 34 років збільшиться на 90%. Хоча точна причина цього явища залишається незрозумілою, дослідники припускають, що основну роль у цьому відіграє інтенсивне споживання надперероблених продуктів, багатих на шкідливі жири, цукор і синтетичні хімічні речовини.

Доктор Тімоті Йетман, автор дослідження, підкреслює: "Рак подібний до хронічної рани, що не загоюється — якщо ваш організм щодня харчується ультрапереробленими продуктами, його здатність до загоєння знижується через запалення". Такі організації, як Американська асоціація серця, стверджують, що насіннєві олії, які споживають у помірних кількостях, безпечні й навіть корисні, посилаючись на докази того, що вони можуть знизити рівень холестерину і ризик серцевих захворювань. Однак критики, зокрема такі відомі громадські діячі, як Роберт Ф. Кеннеді-молодший, стверджують, що широке використання цих олій наражає американців на прихований ризик для здоров'я.

Середньостатистичний мешканець одних лише США щорічно споживає близько 45 літрів олій з насіння, що є приголомшливим зростанням порівняно з 1950-ми роками, спричиненим сільськогосподарськими інноваціями після Другої світової війни. Дослідження підкреслює потенційні переваги заміни олій з насіння на олії, багаті на омега-3 жирні кислоти, такі як оливкова олія або олія авокадо. Ці альтернативи пов'язані з протизапальними властивостями і можуть підтримувати природні механізми загоєння організму.

Дослідники виступають за зміну раціону харчування як профілактичний захід проти захворювань, пов'язаних із запаленням, включно з раком. Зв'язок раку товстої кишки з подібними факторами способу життя говорить про необхідність подальших заходів з охорони здоров'я населення з боку урядових організацій. Хоча олії насіння є однією зі складових цього рівняння, ширша увага до дієти, фізичної активності та скринінгу може знизити ризики розвитку смертельної хвороби для більш молодих груп населення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.