Вправи, що рятують мозок: учені розповіли, які тренування захищають від деменції

З віком наш розум може ставати все більш затуманеним і ясність мислення може стати розкішшю. Однак нещодавно вчені з'ясували, що простий тип тренувань здатний врятувати мозок у літніх людей.

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Нещодавнє дослідження розкрило вість потенціал і важливість кардіореспіраторного фітнесу для збереження когнітивних функцій у літніх людей. У дослідженні підкреслюється, що вищий рівень аеробної фізичної підготовки корелює з кращими показниками в різних когнітивних сферах, схильних до вікового зниження, як-от швидкість опрацювання інформації, робоча пам'ять і виконавча функція, пише Medical Xpress.

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Виявлений зв'язок зберігається незалежно від віку або генетичної схильності до зниження когнітивних здібностей, наприклад, наявності гена APOE4, з'ясували вчені. У дослідженні, опублікованому в журналі British Journal of Sports Medicine, у якому взяли участь 648 осіб віком від 65 до 80 років, кардіореспіраторний фітнес визначали за допомогою показників VO2 max, виміряних під час бігових тестів.

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Когнітивні здібності вчені оцінювали за допомогою комплексних нейропсихологічних тестів протягом двох днів. У середньому учасники демонстрували VO2 max 21,68 мл/кг/хв, що нижче за типові показники гарної фізичної форми. Незважаючи на це, вищі значення VO2 max послідовно передбачали вищі когнітивні показники, причому жінки, менш освічені люди та користувачі бета-блокаторів демонстрували особливо виражені переваги в певних галузях.

Хоча спостережний характер дослідження не дає змоги зробити остаточних причинно-наслідкових висновків, дослідники пропонують механізми, що пов'язують фітнес із когнітивним здоров'ям. Серед гіпотетичних шляхів — посилення мозкового кровотоку, зниження окислювального стресу та покращення нейропластичності. Психосоціальні переваги фітнесу, як-от поліпшення настрою та сну, також можуть відігравати певну роль.

Отримані результати підкреслюють потенціал цілеспрямованих аеробних вправ для підтримки когнітивного здоров'я, особливо в групах ризику. Виявлення чинників, що впливають на цей взаємозв'язок, як-от освіта та приймання ліків, дасть змогу розробити персоналізовані фітнес-заходи для досягнення максимального ефекту. Дослідники виступають за подальше вивчення стратегій боротьби з когнітивними порушеннями на основі фізичних вправ, вказуючи на багатогранні переваги підтримки фізичної форми в літньому віці.

Це дослідження також узгоджується з ширшими даними, які свідчать, що аеробні вправи не тільки пом'якшують когнітивні порушення, а й знижують ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця і діабет. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, навіть помірні фізичні навантаження можуть значно поліпшити загальний стан здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.