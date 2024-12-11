Хворіють від малого до великого: вчені дізналися страшні масштаби поширення герпесу

Інфекції, що передаються статевим шляхом, останнім часом дедалі частіше дають про себе знати в усіх куточках світу, проте точні дані про кількість хворих не завжди відомі. Але нещодавно вчені відкрили для себе лякаючі масштаби однієї з них.

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У нещодавньому дослідженні вченими було виявлено лякаючу статистику: понад 840 мільйонів людей у віці до 50 років у всьому світі живуть із генітальним герпесом. Така кількість заражених людей у молодому віці змусила дослідників стривожитися, оскільки поширення цієї інфекції може вийти на новий рівень через одну лише кількість хворих на неї людей, пише UPI.

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Опубліковане в журналі Sexually Transmitted Infections, це рецензоване дослідження підкреслює величезну поширеність інфекцій, викликаних вірусом простого герпесу (HSV). За оцінками авторів дослідження, приблизно кожна п'ята людина, або 846 мільйонів, заразилася цією довічною і невиліковною інфекцією, що передається статевим шляхом. Автори дослідження підкреслюють гостру необхідність створення вакцин для пом'якшення її повсюдного впливу.

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Чи передається герпес у спадок: учені пояснили, як вірус пов'язаний із генами

Вірус простого герпесу проявляється у двох основних типах: HSV-1 і HSV-2. HSV-1 зазвичай передається в дитинстві під час несексуальних контактів, що часто призводить до появи застудних виразок у порожнині рота. Однак дедалі частіше він передається статевим шляхом у дорослому віці, що призводить до генітальних інфекцій. HSV-2, що поширюється переважно під час статевих контактів, є основною причиною болісних генітальних пухирів, що рецидивують. Обидві форми високоінфекційні та становлять ризик для здоров'я новонароджених, коли передаються від матері до дитини під час пологів — сценарій може виявитися фатальним.

Використовуючи математичне моделювання, дослідники оцінили глобальний і регіональний тягар HSV. Результати засвідчили, що цього року понад 200 мільйонів осіб віком 15-49 років пережили щонайменше один симптоматичний спалах. При цьому автори з'ясували, що 42 мільйони людей були інфіковані нещодавно, причому на частку HSV-2 припало вже 26 мільйонів випадків. При цьому майже 13% людей у цій віковій групі вже жили з інфекцією HSV-2. У дослідженні також вказується на емоційні, соціальні та репродуктивні проблеми, що виникають через генітальні виразки, спричинені цими вірусами.

Вчені наголошують на гострій необхідності стратегічних заходів профілактики, включно з профілактичними і терапевтичними вакцинами. Вони окремо виділили роль HSV в посиленні психосоціального дистресу, сприянні передачі ВІЛ і навантаженні на системи охорони здоров'я в усьому світі. Незважаючи на ці наслідки, спеціальні програми, спрямовані на боротьбу з HSV, відсутні навіть у країнах із достатніми ресурсами для цього.

Поширеність генітального герпесу у світі мінімально варіюється залежно від географії, проте ініціативи в галузі громадської охорони здоров'я залишаються мізерними. Існуючі методи лікування усувають тільки симптоми, а профілактичні заходи залежать від обмежених кампаній з підвищення обізнаності населення. Оскільки рівень захворюваності на HSV продовжує зростати, особливо серед підлітків і молодих людей, його далекосяжні наслідки для здоров'я вимагають комплексної відповіді, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, як саме герпес поширювався нашою планетою. Масова міграція і поцілунки древніх людей 4,5 тисячі років тому дали поштовх для розвитку простого герпесу, заявили вчені.

Також Фокус писав про те, що вчені розробили метод, що знищує до 97% вірусу герпесу. Хвороба переслідує людство з давніх часів, будучи серйозною проблемою не тільки для фізичного, а й морального здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.