Чому все йде не за планом: учені з'ясували основну причину ускладнень при баріатрії

Баріатрична операція часом є єдиним способом для людей, які страждають від хвороб і ускладнень, пов'язаних з їжею і травною системою. Однак періодично проблем від неї більше, ніж користі, і вчені дізналися чому так відбувається.

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Постпрандіальна гіпоглікемія, значне ускладнення після баріатричної операції, вражає до 30% пацієнтів. На відміну від звичайної гіпоглікемії, спричиненої відсутністю їжі, цей стан виникає після вживання їжі, проявляючись такими симптомами, як пітливість, тремтіння, слабкість і сплутаність свідомості. І нещодавно вчені виявили одну з основних причин її прояву, що може полегшити життя десятків тисяч людей, які зважилися на операцію, пише Medical Xpress.

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Дослідники з Гарвардського університету під керівництвом Рафаеля Ферраз-Банніца виявили критичну роль серотоніну в цьому стані. Їхні результати, опубліковані в журналі Journal of Clinical Investigation, можуть відкрити шлях до нових методів лікування. У дослідженні вивчали подвійну роль серотоніну в регуляції настрою та стимуляції гормонів, зокрема інсуліну та GLP-1. Дослідники відзначили, що у людей, які постять, з постбаріатричною гіпоглікемією спостерігався незвично низький рівень серотоніну, який значно підвищувався після їжі, що контрастувало з картиною у безсимптомних або людей, які не пройшли операцію.

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Ця аномальна активність серотоніну, мабуть, стимулює надмірний викид інсуліну і GLP-1, що призводить до різкого зниження рівня цукру в крові, вважають автори. Використовуючи зразки крові 31 людини, розділених на три групи — з гіпоглікемією, без симптомів після операції і контрольну групу, вчені проаналізували 189 метаболітів. П'ятикратне збільшення серотоніну після вживання їжі в пацієнтів, які перенесли операцію, підкреслило разючу різницю.

Додаткові метаболічні порушення включали зниження рівня амінокислот (наприклад, триптофану) і підвищений вміст жовчних кислот і кетонів під час голодування. Для підтвердження ролі серотоніну команда провела експерименти на мишах. Введення серотоніну викликало гіпоглікемію завдяки підвищенню секреції інсуліну і GLP-1. Тестування з кетансерином, антагоністом рецептора серотоніну 2, успішно пом'якшувало гіпоглікемічні епізоди, що вказує на потенційний терапевтичний шлях лікування, зазначили дослідники.

Майбутні роботи вчених будуть спрямовані на підтвердження цих результатів у клінічних випробуваннях. Незважаючи на досягнуті успіхи, залишаються питання про точні механізми, що змінюють рівень серотоніну в кишечнику, де виробляється 90% гормону. Команда припускає, що певну роль може відігравати кишкова мікробіота або зміни в складі жовчних кислот. При цьому регуляторні ефекти серотоніну на метаболічні гормони мають наслідки не тільки для постбаріатричних ускладнень. Аналоги GLP-1, широко використовувані для лікування діабету й ожиріння, підкреслюють важливість розуміння взаємодії гормонів при найрізноманітніших метаболічних захворюваннях.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.