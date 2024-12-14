Що вищий дохід, то більша вага: учені розповіли про несподіваний ефект грошей на новонароджених

Невелика вага у новонароджених дітей несе серйозну загрозу їхньому життю з перших годин. Однак учені нещодавно виявили незвичайний спосіб мінімізувати ризик такого ускладнення, який полягає у фінансовій забезпеченості.

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У дослідженні, проведеному вченими Пенн Стейт, з'ясувався зв'язок між зростанням доходів населення і поліпшенням здоров'я немовлят на прикладі економічного буму в Пенсільванії, спричиненого розробкою сланцевого родовища Марселлус. Сланцева порода, багата на природний газ, забезпечила значну економічну активність у період з 2007 по 2012 рік, що призвело до зростання доходів у місцевих районах. Напрочуд це вплинуло на найнесподіванішу сферу життя людей, а точніше тих, хто його тільки починає, пише Penn State.

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Вивчення ваги при народженні — найважливішого показника здоров'я немовлят, показало, що зростання доходів населення корелювало зі зменшенням кількості випадків народження дітей з низькою вагою в громадах з високим потенціалом видобутку сланцевого газу, навіть якщо свердловини не бурилися. Під час природного експерименту було проаналізовано понад 12 900 пар братів і сестер, одна з яких народилася до економічного буму (2005-2007 роки), а інша — під час його піку (2012-2013 роки).

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Результати показали зниження частки дітей з низькою масою тіла з 6,3 до 5,8 %, що відповідає приблизно 600 більш здоровим новонародженим. Дослідники пояснили ці поліпшення більш широкими економічними досягненнями на рівні спільноти, відзначивши розширення доступу до допологового догляду, але не помітивши значних змін у поведінці матерів щодо здоров'я, таких як відмова від куріння. Провідний дослідник Моллі Мартін наголосила, що, хоча зростання доходів знизило ризики для здоров'я немовлят, основні механізми, імовірно, пов'язані з ослабленням стресу і поліпшенням доступу до медичного обслуговування, а не зі змінами в індивідуальній поведінці.

Інші вчені вважають, що ці результати підкреслюють суспільну важливість економічного зростання в масштабах усієї спільноти для поліпшення стану здоров'я, незалежно від того, чи отримують окремі люди пряму фінансову вигоду від підвищення доходів. При цьому дослідження, опубліковане в журналі Demography, не пов'язало підвищення доходів із поліпшенням практики охорони материнства, що спростовує припущення про те, що підвищення доходів повсюдно змінює індивідуальний вибір. Натомість у дослідженні використовували тонкий підхід, що дає змогу контролювати генетичні та батьківські змінні шляхом аналізу братів і сестер, що дає переконливі докази ширшого впливу економічного підйому.

З точки зору державної політики, дослідження підкреслює потенціал економічного розвитку для позитивного впливу на здоров'я населення, навіть у сценаріях з непрямими економічними вигодами. Сланцевий бум у Марселлусі являє собою унікальний "природний експеримент", що відокремлює економічні чинники від безпосередньої бурової діяльності, що дає змогу чіткіше простежити зв'язок між багатством і здоров'ям, вважають автори.

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