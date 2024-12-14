Волосся точно не скаже "спасибі": вчені з'ясували, який тип дієти сповільнює його ріст

Деякі люди готові піти на багато що, аби їхнє волосся швидко виросло в пишну гриву і для цього в них є безліч способів досягнення мети. Однак учені з'ясували, чого точно не варто робити людям, які бажають прискорити його ріст.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило перетини між метаболічними перевагами переривчастого голодування та його впливом на ріст волосся. Попри деякі твердження про те, що воно може позитивно вплинути на швидкість його росту, реальність виявилася зовсім іншою і показала інший бік такого методу оздоровлення, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Cell і проведене групою під керівництвом біолога стовбурових клітин Бінга Чжана з Університету Вестлейк, Чжецзян, Китай, показало, що, хоча переривчасте голодування підтримує загальне метаболічне здоров'я, воно може погіршувати регенерацію волосся, принаймні у мишей. У тих із них, яких годували з обмеженням у часі (8 годин доступу до їжі, 16 годин голодування) або чергуванням днів прийому їжі, волосся після гоління відростало помітно повільніше, ніж у мишей із безперервним доступом до їжі.

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Автори дослідження пов'язують це явище з окислювальним стресом. Стовбурові клітини волосяних фолікулів (СКВФ), необхідні для регенерації волосся, насилу адаптуються до переходу від глюкози до жиру як джерела енергії під час голодування, що призводить до запрограмованої апоптозом загибелі клітин. Чжан заявив: "Під час голодування жирова тканина починає вивільняти вільні жирні кислоти, і ці жирні кислоти надходять у нещодавно активовані СКВФ, але ці стовбурові клітини не мають потрібного механізму для їх використання".

При цьому епідермальні стовбурові клітини, що мають вирішальне значення для підтримки шкірного бар'єру, не постраждали від переривчастого голодування завдяки їхній вищій антиоксидантній здатності. Команда Чжана також продемонструвала, що пом'якшення окисного стресу за допомогою місцевого вітаміну Е або генетичних поліпшень може підвищити виживання СКВФ і сприяти росту волосся навіть в умовах голодування.

Дослідники поширили свої висновки на людей у невеликому клінічному дослідженні за участю 49 осіб. Вони зазначили, що дієта з обмеженням за часом знижує швидкість росту волосся на 18% протягом 10 днів. Однак вони попереджають, що у людей цей ефект може бути менш вираженим через повільніший обмін речовин і відмінності в циклах росту волосся. "Людська популяція дуже неоднорідна, тому ефект може бути різним для різних людей", — пояснив Чжан, наголосивши на необхідності проведення масштабніших досліджень.

Ця робота порушує важливі питання про те, як переривчасте голодування впливає на інші системи організму, що залежать від функції стовбурових клітин. Команда Чжана планує вивчити його вплив на загоєння ран на шкірі та регенерацію інших тканин, щоб виявити метаболіти або заходи, які могли б підтримати здоров'я стовбурових клітин під час такої зміни в розпорядку харчування.

Переривчасте голодування широко відоме своїми метаболічними перевагами, включно з втратою ваги та поліпшенням чутливості до інсуліну. Однак рідше обговорюються нюанси його впливу на периферичні тканини. Наприклад, окислювальний стрес, викликаний метаболічним перемиканням, може аналогічним чином впливати на інші типи стовбурових клітин, потенційно впливаючи на відновлення тканин та імунні реакції.

Раніше Фокус писав, що інтервальне голодування — не працює. Нове дослідження, проведене вченими з Університету Джона Гопкінса, дало зрозуміти — на зміну ваги найбільше впливає розмір і частота прийомів їжі, а не інтервал між її прийомами.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.