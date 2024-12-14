Захистити організм від раку простати: вчені виявили простий спосіб знизити ризик хвороби

Рак простати є поширеною хворобою серед чоловіків, хворих на онкологію. Нещодавно вчені з'ясували, що навіть невеликі зміни в наших щоденних звичках можуть знизити ризики розвитку цього страшного захворювання.

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Нове дослідження, проведене в Комплексному онкологічному центрі імені Йонссона при Каліфорнійському університеті, допомогло вченим виявити дієтичні ефекти, які можуть сповільнити прогресування раку простати у чоловіків. Рак простати є небезпечним і частим гостем у житті багатьох чоловіків, тому наявність доступних і простих способів захисту організму від його розвитку може стати важливим моментом для мільйонів людей, пише University of California.

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Дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Oncology, наголошує на потенційних перевагах дієти з низьким вмістом омега-6 жирних кислот і високим вмістом омега-3, доповненої капсулами риб'ячого жиру, у зниженні темпів росту ракових клітин. Такий підхід може допомогти відстрочити або навіть запобігти необхідності застосування більш інвазивних методів лікування, таких як операція або опромінення, вважають автори.

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У дослідженні взяли участь 100 чоловіків із низьким або сприятливим проміжним ризиком раку простати, які перебували під активним наглядом — неінвазивним методом моніторингу, що його часто обирають для відтермінування більш агресивних втручань. Учасники були випадковим чином розподілені на групи, які повинні були або дотримуватися своєї звичайної дієти, або перейти на експериментальну дієту на один рік.

Учасники експериментальної групи отримували індивідуальні консультації з харчування, їм рекомендували обирати більш здорові продукти, приділяючи особливу увагу скороченню споживання омега-6, наприклад, смажених або оброблених продуктів, і збільшенню споживання омега-3, включно з добавками риб'ячого жиру. Для оцінки результатів дослідники вимірювали індекс Ki-67 — маркер проліферації ракових клітин. Результати виявилися значними: у групі, що дотримується дієти, багатої на омега-3, індекс Ki-67 знизився на 15%, а в контрольній групі збільшився на 24%. Це свідчить про значний вплив модифікації раціону на уповільнення росту ракових клітин.

Доктор Вільям Аронсон, провідний автор дослідження і професор урології Каліфорнійського університету, наголосив на значущості цих результатів, заявивши: "Наші висновки свідчать про те, що така проста річ, як коригування раціону харчування, може потенційно сповільнити ріст раку та подовжити час до потреби більш агресивного втручання". Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, під час дослідження не спостерігалося змін в інших маркерах, таких як ступінь Глісона, часто використовуваних для оцінки прогресування раку простати. Дослідники попереджають, що для підтвердження отриманих результатів і визначення довгострокових переваг дієтичних втручань у лікування раку простати потрібні подальші експерименти і спостереження, особливо більш масштабні.

Рак простати залишається одним із найпоширеніших видів раку серед чоловіків, причому значна кількість хворих чоловіків обирає активне спостереження, щоб уникнути негайних побічних ефектів традиційних методів лікування. Статистика показує, що близько 50% чоловіків, які спочатку обрали спостереження, протягом п'яти років проходять більш агресивну терапію через прогресування захворювання. Це підкреслює актуальність ефективних заходів, заснованих на способі життя, які могли б відстрочити цей перехід.

Омега-3 жирні кислоти пов'язані з численними перевагами для здоров'я, включно зі зменшенням запалення, поліпшенням серцево-судинного здоров'я і, можливо, зниженням ризику розвитку раку. Джерелами омега-3 є жирна риба, така як лосось і скумбрія, волоські горіхи, лляне насіння і деякі збагачені продукти харчування. Потенційна роль дієтичного балансу між омега-6 та омега-3 жирами в профілактиці та лікуванні раку поповнює цей зростаючий масив доказів, але потребує подальшого вивчення в різних популяціях та умовах.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.