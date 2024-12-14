Один у полі — не воїн: лікарі назвали орган, який є важливим союзником хворих на рак

Онкологічні хвороби мають властивість побічно і безпосередньо вражати багато областей нашого організму одночасно. І особливу роль в ефективному лікуванні може відігравати один певний орган, про здоров'я якого не варто забувати, нагадують лікарі.

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Діагноз "рак" зі зрозумілих причин переключає увагу пацієнтів і лікарів безпосередньо на саму хворобу, але експерти в галузі кардіоонкології нагадали про виняткову важливість серцево-судинного здоров'я впродовж усього періоду лікування хвороби. Оскільки лікування раку часто викликає побічні ефекти з боку серцево-судинної системи, Європейське товариство кардіологів (ESC) наголошує на необхідності ранньої інтеграції кардіоонкології в онкологічну допомогу для досягнення оптимальних результатів, пише European Society of Cardiology.

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У міру старіння населення і зростання кількості діагнозів раку ESC просуває цю міждисциплінарну галузь, оголосивши про проведення конференції ESC Cardio-Oncology 2025 у Флоренції, Італія, запланованої на 20-21 червня 2025 р. Дані European Heart Journal свідчать про значні ризики серцево-судинних ускладнень серед онкологічних пацієнтів, які проходять терапію. Приблизно 32% пацієнтів відчувають легку кардіотоксичність, тоді як 6% стикаються з помірними та тяжкими наслідками без належного моніторингу.

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Ініціатива ESC з кардіоонкології, запущена в 2018 році, спрямована на зниження цих ризиків шляхом розвитку спільного підходу між онкологами і кардіологами. За словами доктора Терези Лопес-Фернандес з Університетської лікарні Ла-Пас (Мадрид), мета полягає в тому, щоб збалансувати ефективне лікування раку з мінімальними серцево-судинними втручаннями, забезпечуючи безперервність терапії і стабільність пацієнтів.

Зусилля ESC були підкріплені випуском у 2022 році першого керівництва з клінічної практики в галузі кардіоонкології під керівництвом доктора Лопес-Фернандес і доктора Александра Ліона з Королівської лікарні Бромптон (Лондон). У цих рекомендаціях викладено стратегії оцінки ризику серцево-судинної токсичності, використання методів візуалізації, таких як МРТ, і застосування біомаркерів для раннього виявлення. У керівництві також представлено протоколи лікування токсичних ефектів з акцентом на довгостроковий моніторинг для усунення відстрочених серцево-судинних ускладнень у людей, які пережили рак.

Особлива увага приділяється вразливим групам населення, включно з літніми людьми, дітьми та вагітними жінками, які можуть зіткнутися з унікальними для їхніх організмів ризиками. Доктор Ліон наголосив на необхідності розширення експертних знань у цій медичній галузі, яка розвивається, попереджаючи про потенційну "кардіо-онкологічну епідемію", спричинену збільшенням кількості літніх онкологічних пацієнтів та осіб, які пережили рак. Він виступає за глобальну співпрацю, якій покликана сприяти майбутня конференція ESC.

У цій галузі також проводяться інноваційні дослідження, такі як RESILIENCE Trial — дослідження, що фінансується Європейським союзом, в якому вивчаються нові методи запобігання кардіотоксичності, пов'язаної з антрацикліном, поширеним хіміотерапевтичним препаратом. Результати цього дослідження будуть представлені на конференції 2025 року, демонструючи прихильність ESC розвитку кардіоонкології та поліпшенню результатів для пацієнтів.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.