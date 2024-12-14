Не відриваючи від живого: вчені розробили новий безпечний спосіб реконструкції шиї та голови

Серйозні травми шиї та голови часом вимагають від хірургів ювелірної роботи зі збирання всіх пошкоджених частин воєдино, однак такі операції мають низку можливих ускладнень. Нещодавно вчені представили новий метод, позбавлений таких недоліків.

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Дослідники з Університету Осака Метрополітен представили інноваційний хірургічний метод реконструкції голови та шиї, призначений для пацієнтів зі складними дефектами тканин. Він показав багатообіцяючі результати, особливо для пацієнтів з обмеженими можливостями через попереднє лікування або медичні ризики, пише Osaka Metropolitan University.

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У представленій вченими методиці використовуються підшиті міошкірні клапті latissimus dorsi (LD) — ділянка тканини, що залишається частково прикріпленою до вихідного місця, що є безпечнішою і швидшою альтернативою традиційним процедурам із вільними клаптями. Традиційна операція з вільними клаптями передбачає повне відокремлення тканини від донорської ділянки та її повторне приєднання до кровоносних судин у реципієнтній ділянці. Незважаючи на свою ефективність, вона часто створює проблеми для пацієнтів, які перенесли кілька операцій або променеву терапію.

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Новий підхід заснований на унікальних властивостях підніжних клаптів, які зберігають своє природне кровопостачання, забезпечуючи надійну судинність під час перенесення, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Plastic & Reconstructive Surgery Global Open. Ключовим моментом у цьому просуванні є розміщення шкірної частини LD-клаптя далі по спині, що є ключовим проривним рішенням дослідницької групи. Таке розташування дає змогу включити латеральну шкірну гілку 10-ї задньої міжреберної артерії, що покращує кровотік.

"Така установка забезпечує гнучкість, даючи змогу закривати великі дефекти, зокрема в ділянці рота і шиї одночасно, і навіть полегшує реконструкцію щелепи завдяки включенню реберної кістки", — пояснив Цубаса Кодзіма, викладач Вищої школи медицини Університету Осака Метрополітен і провідний автор дослідження.

У клінічному дослідженні, що проводилося протягом двох десятиліть, взяли участь 22 пацієнти зі складними дефектами голови та шиї. Усі операції з використанням педикулярного клаптя LD були успішно інтегровані, що свідчить про надійність методу. Кодзіма висловив оптимізм, сказавши: "Наші результати свідчать про те, що цей метод з використанням підшитого клаптя LD забезпечує надійний, швидкий і мінімально інвазивний варіант реконструкції голови та шиї".

Ця розробка чудово описує сучасну еволюцію реконструктивної хірургії та її досягнення. Хоча клапоть LD використовували в різних галузях медицини, його адаптація для складних операцій на голові та шиї є значним кроком уперед у лікуванні важких пацієнтів. Він не тільки забезпечує безпеку й ефективність, а й відкриває можливості для поліпшення результатів у найскладніших випадках. Використання підшитих клаптів особливо вигідне в регіонах з обмеженим доступом до передових можливостей мікрохірургії. Дослідження показали, що такі техніки скорочують час операції та кількість післяопераційних ускладнень.

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