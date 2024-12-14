Знищує очі вночі: вчені назвали хворобу, через яку погіршується зір

Хоча наші очі відпочивають у нічний час, для деяких людей цей період може перетворитися на момент їхнього знищення. Вчені з'ясували, на яку хворобу варто звернути увагу людям, які бояться посадити зір або зовсім втратити його.

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Нове дослідження вчених встановило міцний зв'язок між обструктивним апное уві сні (ОАС) і віковою макулярною дегенерацією (ВМД), причому його дані свідчать про більш ніж дворазове збільшення ризику розвитку ВМД в осіб з ОАС. Якщо результати будуть підтверджені, багато людей можуть опинитися в небезпеці розвитку проблем із зором, навіть не підозрюючи про це, пише Medpage Today.

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Ретроспективний когортний аналіз, опублікований у журналі Ophthalmology Retina, що включав 58 700 пар пацієнтів з ОАС і контрольної групи, показав, що в осіб з ОАС значно вища частота розвитку неексудативної (2,05% проти 0,76%, HR 2,64, P<0,001) та ексудативної (0,53% проти 0,23%, HR 2,48, P=0,002) ВМД за п'ятирічний період. Вони також частіше потребували ін'єкцій анти-VEGF — поширеного методу лікування ускладнень ВМД.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Ехсана Рахімі з Інституту очей Байєрс і Медичного фонду Пало-Альто, підкреслює підвищений ризик прогресування ВМД у пацієнтів із наявними захворюваннями, включно з розвитком географічної атрофії або вологої ВМД. Доктор Ахмед М. Альшаіхсалама з Південно-Західного медичного центру UT висловив здивування з приводу величини ризику, зазначивши, що попередні дослідження припускали лише 1,36-кратне збільшення без істотних ознак прогресування ВМД.

Дослідники вважають, що зв'язок між ОАС і ВМД може коренитися у фізіологічних механізмах, таких як періодичний гіпоксичний окислювальний стрес, запалення і пошкодження мікросудин. Викликане ОАС стоншення хоріоїда, схоже на те, що спостерігається за ВМД, може ще більше обмежити приплив крові до сітківки. Проте дослідження не встановлює причинно-наслідкових зв'язків, і доктор Альшаіхсалама наголошує на необхідності подальших досліджень, особливо щодо того, чи можуть деякі методи лікування знизити ці ризики.

Демографічна структура учасників дослідження відображала різні профілі здоров'я людей: 53% мали діабет, 71% класифікувалися як люди з надлишковою вагою або ожирінням, а у 86% було діагностовано гіпертонію. При цьому вченими не було виявлено значущих асоціацій між ОАС і такими ускладненнями, як макулярний крововилив або сліпота, які зазвичай супроводжують прогресуючу ВМД.

Опора дослідження на медичні записи з платформи TriNetX забезпечила надійний збір даних, хоча обмеження включають потенційні фактори, що збивають, такі як паління і використання шкідливих добавок, які не були враховані. Отримані результати свідчать про необхідність підвищення клінічної пильності щодо ВМД у пацієнтів з ОАС, особливо у тих, хто має супутні захворювання.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.