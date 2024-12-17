Визначить вірус за одним видихом: учені розробили універсальний виявляч хвороб

Для виявлення багатьох хвороб людям доводиться проходити довгий шлях, починаючи від візитів до лікарень і закінчуючи очікуванням результатів аналізів. Але нещодавно вчені створили портативний пристрій, який може за мить визначити захворювання.

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Дослідники з Нью-Йоркського університету Тандон продемонстрували революційні досягнення в галузі мікрочіпової технології, що в перспективі може здійснити революцію в способах виявлення цілої низки захворювань. Такий пристрій може врятувати життя мільйонів людей, надаючи можливість виявлення цілого спектра небезпек для здоров'я, не вдаючись до величезної кількості аналізів, перевірок і діагностик, пише NYU Tandon School of Engineering.

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Під керівництвом Давуда Шахрджерді та його колег команда вчених розробила мікрочіпи, здатні визначати кілька захворювань за одним зразком повітря або кашлю, і при цьому масштабовані для масового виробництва. У цих пристроях використовуються польові транзистори (FET) — мініатюрні електронні датчики, що перетворюють біологічні маркери на вимірювані цифрові сигнали. На відміну від звичайних хімічних діагностичних тестів, біосенсори на основі FET працюють у режимі реального часу, даючи змогу отримувати швидкі результати, не вимагаючи хімічних міток і тривалих лабораторних досліджень.

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Основна інновація полягає в підвищенні точності та універсальності біосенсорів на основі FET, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nanoscale. Завдяки використанню таких матеріалів, як нанопроволока і графен, ці датчики досягли точності виявлення фемтомолярних концентрацій, що еквівалентно виявленню однієї квадрильйонної частки моля. Однак постійною проблемою залишалося одночасне виявлення кількох патогенів або біомаркерів, кажуть автори. Щоб подолати це обмеження, дослідники використовують термічну скануючу зондову літографію (tSPL) — метод, що дає змогу наносити точний хімічний малюнок на поверхню мікрочипів.

За нанорозмірної роздільної здатності у 20 нанометрів tSPL дає змогу налаштовувати окремі транзистори для виявлення конкретних біомаркерів, полегшуючи паралельне виявлення кількох захворювань на одному чипі. Еліза Рієдо, визнана за внесок у розвиток технології tSPL, підкреслила її практичне значення, заявивши: "tSPL, що стала комерційно доступною літографічною технологією, є ключовою для функціоналізації кожного FET різними біорецепторами з метою досягнення мультиплексування". Лабораторні випробування продемонстрували здатність технології виявляти білки-шипи SARS-CoV-2 в концентрації до 3 аттомолярних одиниць і виявляти всього 10 живих вірусних частинок на мілілітр. Система також ефективно розрізняла подібні патогени, як-от SARS-CoV-2 та грип А, що підкреслює її високу чутливість і специфічність вивчення та визначення точної хвороби.

Дослідження вчених було підтримано біотехнологічною компанією Mirimus і міжнародною будівельною компанією LendLease. Обидві компанії вже прагнуть впровадити цю технологію в практику. Mirimus працює над інтеграцією мікрочіпів у переносні монітори здоров'я, а LendLease планує впровадити такі пристрої в будівлі для миттєвого виявлення біологічних загроз, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Прем Премсрірут, президент і генеральний директор компанії Mirimus, зазначив: "Дослідники Нью-Йоркського університету Тандона виконують роботу, яка зіграє велику роль у майбутньому в галузі виявлення захворювань", наголосивши на важливості партнерства між академічними та промисловими колами у сфері медичних інновацій, спрямованих на захист людей і запобігання спалахам хвороб.

Ці досягнення відбуваються в період зростаючого попиту на портативні, зручні у використанні діагностичні інструменти. Можливість швидкого і точного виявлення захворювань поза традиційними медичними установами — удома, у лікарнях або в громадських місцях, може значно поліпшити спостереження за захворюваннями і заходи з охорони здоров'я населення, вважають автори.

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