Вкладення у здорове майбутнє мозку: вчені розповіли, як зміцнити пам'ять на день уперед

Здоров'я нашого мозку залежить від багатьох факторів, деякі з яких зовсім не очевидні. Саме на один із них звернули увагу вчені, показавши, що він може суттєво вплинути на роботу нашого мозку не обмежуючись одним днем.

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Нове дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Лондона та Оксфордського університету, показало, що когнітивні переваги фізичних вправ зберігаються довше, ніж вважалося раніше. Якщо в більш ранніх дослідженнях передбачалося, що ефект триває лише кілька хвилин або годин, то це дослідження з'ясувало, що поліпшення пам'яті та розумових здібностей може зберігатися і наступного дня, пише ScienceAlert.

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В експерименті взяли участь 76 когнітивно здорових дорослих віком від 50 до 83 років, за якими спостерігали протягом восьми днів поспіль. Учасники щодня проходили тести, що вимірювали пам'ять, увагу та психомоторну швидкість, а рівень їхньої фізичної активності та сну відстежували за допомогою носимих пристроїв. Результати показали, що помірна фізична активність, наприклад, бадьора ходьба, попереднього дня значно поліпшила показники епізодичної та робочої пам'яті. Кожні додаткові 30 хвилин помірної фізичної активності корелювали зі збільшенням цих показників на 0,15 стандартного відхилення. І навпаки, збільшення сидячого способу життя негативно позначалося на робочій пам'яті.

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Епідеміологиня з Університетського коледжу Лондона і провідна авторка дослідження Мікаела Блумберг пояснила, що ці результати залишаються незмінними навіть за умови врахування впливу сну. Сон, проаналізований незалежно, також відіграв значну роль у когнітивних показниках. Більш тривала тривалість повільно-хвильового сну покращувала епізодичну пам'ять, а сон зі швидким рухом очей (REM) позитивно впливав на показники уваги. Блумберг наголосила на важливості як активності, так і сну, додавши: "Ці результати не зазнали суттєвих змін після врахування характеристик сну в попередню ніч".

Співавтор Ендрю Стептоу підкреслив важливість їхньої роботи, опублікованої в журналі International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, зазначивши, що вона свідчить про те, що когнітивні переваги фізичних вправ можуть зберігатися набагато довше, ніж вважалося раніше. Це дослідження узгоджується з попередніми роботами, що пов'язують фізичні вправи з поліпшенням стану мозку. Відомо, що фізична активність збільшує приплив крові до нього, стимулює виділення нейротрансмітерів, таких як ендорфіни, і покращує зв'язок у гіпокампі — ділянці мозку, що відповідає за пам'ять і навчання.

Деякі дослідження навіть показують, що регулярні фізичні вправи можуть збільшити об'єм гіпокампа, що потенційно уповільнює зниження когнітивних здібностей. Крім того, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) протягом тривалого часу демонструють довгострокові когнітивні переваги, допомагаючи людям зберігати гостроту розуму протягом декількох років. Ці результати особливо актуальні, оскільки сидячий спосіб життя продовжує зростати в усьому світі, негативно впливаючи не тільки на фізичне здоров'я, а й на когнітивні здібності мільйонів людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), приблизно кожна четверта доросла людина у світі не відповідає рекомендованим рівням активності, а відсутність фізичних вправ підвищує ризик розвитку таких захворювань, як деменція, серцево-судинні захворювання і депресія. Навіть помірна активність, як показано в даному дослідженні, може дати значний когнітивний поштовх, пропонуючи доступний спосіб поліпшити роботу мозку навіть для літніх людей. Для тих, хто стурбований потенційними недоліками енергійних вправ, результати дослідження вказують на позитивну альтернативу: просто помірна активність може принести значну користь, нагадують автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.