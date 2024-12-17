Інструктують організм на перемогу: вчені виявили потенційний спосіб боротьби з раком

Онкологічні захворювання стають дедалі частішими і складнішими в лікуванні у зв'язку з цілою низкою чинників. Однак нещодавно вчені виявили в нашому тілі "інструкцію", що допомагає клітинам запобігати ризику розвитку раку.

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Дослідники з Університету Вюрцбурга в Баварії виявили надважливий механізм, який може мати далекосяжні наслідки для виробництва та регуляції білків у клітинах людини. У центрі їхньої уваги — модифікація малої РНК, відома як N6-метиладенозин (m6A), хімічний маркер на месенджерній РНК (мРНК), який служить найважливішим регулятором синтезу білка. Це відкриття може прокласти шлях для створення більш ефективних методів лікування раку, пише University of Würzburg.

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Білки, які є основою практично всіх біологічних процесів, будуються відповідно до генетичних креслень, закодованих у мРНК. Дослідники виявили, що m6A діє як "коментар до інструкції" до цих генетичних креслень, впливаючи на швидкість їхньої деградації. Зокрема, коли m6A присутній на молекулі мРНК, вона починає швидко руйнуватися, щойно синтезується достатня кількість білків. Цей процес запобігає перевиробництву білків, яке може згубно позначитися на роботі клітин.

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"m6A цікавий для науки, оскільки ця модифікація часто змінюється у людей, які страждають від порушень обміну речовин, раку або серцевих захворювань", — пояснює Каті Зарнак, біоінформатик, яка брала участь у дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Cell. Цей нещодавно виявлений шлях є більш швидким та ефективним, ніж раніше відомі процеси деградації мРНК. Важливо, що вплив m6A залежить від його розташування в ній. Насамперед він впливає на мРНК, що кодують білки, пов'язані з диференціюванням клітин, які визначають, чи стане клітина нервовою, м'язовою або шкірною. Така точність підкреслює його роль у найважливіших біологічних процесах.

Отримані результати відкривають нові можливості для розробки ліків: регулюючи присутність m6A, вчені можуть точно налаштувати виробництво білків. Наприклад, збільшення синтезу білка може сприяти бажаним ефектам, а пригнічення специфічних білків — допомогти в лікуванні захворювань. Однак досі проблема полягала в тому, щоб передбачити, як ліки, націлені на m6A, впливатимуть на конкретні мРНК. "Наше дослідження дає змогу краще зрозуміти і точніше передбачити, які мРНК особливо чутливі до цих препаратів", — каже Юліан Кеніг, співавтор дослідження, біохімік і біолог РНК.

Наступні кроки вчених будуть пов'язані з вивченням тонкощів того, як рибосоми — клітинні механізми, що відповідають за синтез білка, розпізнають і взаємодіють з мРНК, модифікованою м6А. Крім того, команда вивчить можливості клінічного застосування, наприклад, як цільова деградація мРНК за допомогою m6A може бути використана для терапевтичних втручань. Це більш глибоке розуміння може призвести до інноваційних методів лікування раку, метаболічних порушень та інших захворювань, при яких порушується регуляція білків, вважають автори.

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