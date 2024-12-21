Затримка може коштувати здоров'я: науковці з'ясували, коли варто починати лікування при струсах

Струс мозку є серйозною травмою, що вражає ключовий орган аналізу та прийняття рішень. Нещодавно вчені з'ясували, коли варто починати турбуватися про його стан і чим може обернутися будь-яке зволікання.

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Дослідження, проведене в Орегонському університеті здоров'я і науки (OHSU), виявило важливість ранньої фізичної терапії для людей, які відчувають затяжні симптоми після струсу мозку. Хоча більшість людей відновлюються природним шляхом протягом чотирьох тижнів, зволікання з лікуванням може погіршити проблеми з рівновагою, руховими функціями і сенсорною інтеграцією, наприклад, часом реакції на візуальні і тактильні подразники, пише Oregon Health & Science University.

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Дослідження, опубліковане в журналі Physical Therapy & Rehabilitation Journal, з'ясувало, що неліковані порушення можуть заважати повсякденній діяльності та призводити до зниження участі у фізичних вправах. Дослідження очолила Лорі Кінг, професорка неврології в Школі медицини OHSU, яка зазначила, що несвоєчасне втручання може призвести до дезадаптивних компенсацій мозку. Наприклад, люди можуть надмірно покладатися на зір для підтримки рівноваги замість того, щоб використовувати свою вестибулярну систему в цілому, що може призвести до неакуратного контролю балансу. Така залежність стає проблематичною в умовах недостатньої освітленості, що потенційно підвищує ризик повторної травми.

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Учасників дослідження розділили на дві групи: одна розпочала фізіотерапію через тиждень після обстеження, а інша — через шість тижнів. Результати показали, що рання терапія поліпшила контроль над рівновагою і допомогла мозку повернутися до більш природної обробки сенсорної інформації. І навпаки, затримка терапії більш ніж на два місяці давала змогу мозку адаптуватися в такий спосіб, який менше сприяв відновленню.

Близько 30% людей, які перенесли струс мозку, стикаються із затяжними симптомами, що робить їх головними кандидатами на фізіотерапію. Однак виявлення цієї групи залишається складним завданням. Доктор Кінг виступає за розробку більш чітких рекомендацій, які допоможуть лікарям первинної ланки своєчасно направляти пацієнтів на лікування, особливо якщо симптоми зберігаються понад чотири тижні. Крім того, у дослідженні пропонується вдосконалити діагностичні інструменти, щоб стандартизувати виявлення постконтузійних симптомів у різних медичних установах.

Це дослідження було підтримано грантом Міністерства оборони США в розмірі 10 мільйонів доларів, що підкреслює важливість подібних робіт і глобальність проблеми широкого впливу струсів мозку, особливо на такі групи населення, як військовослужбовці. Результати дослідження також узгоджуються зі зростаючим визнанням ролі вестибулярної системи у відновленні після травм, яку часто ігнорують при традиційному лікуванні струсів мозку. Крім того, дані CDC показують, що струси мозку є причиною приблизно 2,8 мільйона відвідувань відділень невідкладної допомоги в одних лише США щорічно.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

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