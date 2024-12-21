Смертельна плутанина: мільйони літніх людей, які виписуються з лікарень, опинилися в небезпеці

Своєчасне прийняття потрібної дози ліків є життєво важливим елементом для багатьох літніх людей. Однак нещодавно вчені дізналися про лякаючі масштаби неправильного приймання медикаментів, яке відбувається в певний період життя.

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Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на серйозну і важливу проблему, з якою стикаються літні люди під час перебування в лікарні: помилки під час прийому ліків. Виявилося, що після виписки, більша частина з них приймає прописані їм препарати не так, як цього вимагають вказівки, що може поставити їхнє життя під загрозу, пише MCKnights.

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Дослідники проаналізували дані 339 пацієнтів у віці 65 років і старше, які поступили в третинну академічну лікарню в період з січня 2019 року по грудень 2020 року. Висновки наукової роботи, опублікованої в журналі BMC Geriatrics, засвідчили, що майже дві третини пацієнтів стикалися з розбіжностями в замовленнях на медикаменти, особливо під час переходу з одного лікувального закладу в інший. Виписка виявилася найбільш проблемним етапом: 49% розбіжностей у замовленнях на медикаменти сталися на цьому етапі. На частку надходження припало 35% таких помилок, а 20% сталися під час переведення пацієнтів з одного відділення лікарні в інше.

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Переважна більшість розбіжностей (96%) була спричинена ненавмисним пропуском приймання ліків, які пацієнти приймали до госпіталізації, причому найчастіше ними виявлялися серцево-судинні препарати — на їхню частку припало 45% помилок. Дослідження також виявило пацієнтів, схильних до підвищеного ризику лікарських помилок. До них належали люди, які отримують кілька рецептів, або ті, хто приймає ліки для лікування захворювань опорно-рухового апарату. Дослідники зазначили, що такі розбіжності подвоюють вірогідність повернення пацієнтів у відділення невідкладної допомоги протягом 30 днів після виписки, навіть після врахування інших факторів.

Дослідження проводилося в умовах реанімації та відстежувало рух пацієнтів від надходження до відділення інтенсивної терапії відділення невідкладної допомоги до внутрішньолікарняного переведення і, нарешті, до виписки.

Автор дослідження, Джуюн Лі, наголосив на важливості систематичних заходів щодо мінімізації помилок, з якими стикаються люди похилого віку, які часто страждають на безліч хронічних захворювань і приймають складні ліки. Рекомендації вчених включають більш тісну інтеграцію фармацевтів та інших медичних працівників у процеси контролю прийняття лікарських засобів, особливо під час переходу від одного лікування до іншого. Такий спільний підхід може значно підвищити безпеку пацієнтів і знизити ризик несприятливих наслідків, вважають автори.

Згідно з аналогічним звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в усьому світі близько 50% шкоди, пов'язаної з прийомом ліків, відбувається під час переходу від одного лікування до іншого, що підкреслює необхідність удосконалення систем для усунення цих вразливостей для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає все більш поширеною проблемою. Тривожні результати останнього дослідження говорять, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.