Пастка для невпевнених людей: психолог розповів про ризики уявного комфорту у стосунках

Кохання двох людей не завжди може бути втіленням фрази з казок про те, що "вони жили щасливо до самої смерті". Однак багато людей, потрапляючи в нездорові стосунки, опиняються в справжнісінькій пастці, з якої непросто вибратися.

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Багато людей потрапляють у цикли емоційно виснажливих стосунків, що посилюють їхню невпевненість у собі — це явище пов'язане з "помилкою в ковдрі безпеки". Ця концепція пояснює, чому люди чіпляються за знайомі, але нездорові моделі поведінки, шукаючи розради в передбачуваному, а також дає підказки до можливого вирішення цієї проблеми, пише Forbes.

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В одному з фундаментальних досліджень, опублікованому в Journal of Consulting and Clinical Psychology, вчені пролили світло на цю нездорову динаміку, порівнюючи її із залежністю дітей від предметів безпеки під час стресу. У дорослому віці це виливається у стосунки, які дають тимчасову розраду, але не задовольняють глибші емоційні потреби. Звичка часто маскується під безпеку, змушуючи людей шукати стосунки, які повторюють динаміку раннього життя. Наприклад, виховання в умовах умовної любові може призвести до того, що людина підсвідомо обиратиме партнерів, які повторюють аналогічні моделі поведінки.

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Маленька деталь, що руйнує стосунки: вчені виявили причину зради в парах

Дослідження, опубліковані в журналі Personality and Social Psychology Bulletin, також показали, що знайомство сильно впливає на сприйняття надійності та довгострокової придатності. Однак це може розмивати судження, сприяючи ризикованій поведінці та увічнюючи цикли емоційної залежності.

Щоб позбутися таких моделей поведінки, психолог Марк Треверс радить практикувати усвідомленість, відрізняючи справжнє здоров'я від простого знайомства. Низька самооцінка також відіграє ключову роль у виборі стосунків, вважає Треверс. Ті, хто бореться з проблемами самооцінки, часто вибирають партнерів, які підтверджують негативне сприйняття себе. У дослідженні 2018 року, опублікованому в журналі Personality and Individual Differences, вчені з'ясували, що люди з низькою самооцінкою в деяких ситуаціях ухвалюють рішення, не схильні до ризику, але при цьому йдуть на більший ризик, коли стикаються з потенційною втратою. Цей парадокс часто призводить до того, що вони чіпляються за стосунки, які не приносять задоволення, через страх.

Підвищення самооцінки за допомогою хобі, особистих досягнень і догляду за собою дуже важливе для створення здоровішої динаміки стосунків, нагадує Треверс. Ще один фактор — парадоксальний комфорт невпевненості в собі. Стосунки, які відображають невпевненість людини, дають відчуття контролю, оскільки в нещасті звинувачують зовнішні чинники, а не внутрішню роботу. Оточення себе людьми, що підтримують, і рефреймінг зростання як співчуття до себе можуть допомогти вирватися з таких циклів. Зцілення цих патернів — це не усунення слабкостей, а лікування емоційних ран, що не загоюються, каже психолог.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.