6 таємниць, розкритих цього року: вчені розповіли про захопливі відкриття у древній ДНК

Вивчаючи стародавню ДНК, вчені цьогоріч розкрили 6 таємниць минулого, пов’язаних із важливими історичними подіями та особистостями. Дослідники дізналися подробиці про сімейні зв’язки жертв Везувію, стан здоров’я Бетховена та навіть скандали першого губернатора Джеймстауна.

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Цього року дослідники досягли значних успіхів у розгадці історій історичних постатей, пропонуючи свіжі погляди на їхнє життя та епоху. Від дослідження стародавньої ДНК до аналізу скелетних останків — ці відкриття пролили світло на давні таємниці та поставили нові нетипові питання, пише The Mercury News.

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Наприклад, дослідження ДНК з Помпеїв дозволило переосмислити наратив про жертв виверження Везувію у 79 році нашої ери. Генетичний аналіз скелетних останків показав, що люди, яких колись вважали матір'ю та її сином, насправді не були родичами. Натомість висновки свідчать про те, що дорослий чоловік втішав дитину в останні хвилини її життя, суперечачи попереднім припущенням.

Подібний підхід висвітлив життя "Людини Вітрупа", переселенця кам'яного віку, чиї останки виявили в данському болоті в 1915 році. Сучасні методи дозволили простежити його шлях від прибережного способу життя мисливця-збирача до землеробства на півдні Скандинавії, а також знайти докази насильницької смерті. Дослідники вважають, що він міг бути принесений в жертву або загинув за загадкових обставин.

Семюел Вашингтон Фото: Frances Benjamin Johnson/Library of Congress via CNN Newsource

В іншому місці кістки, знайдені в замку, пов'язаному з 800-річною скандинавською сагою, підтвердили жахливу сторінку середньовічної війни. Аналіз ДНК та ізотопний аналіз показали, що "Людина з колодязя", чиї останки розкопали в Норвегії, був чужинцем, ймовірно, частиною армії загарбників, а не місцевим жителем. Це відкриття узгоджується з історичними свідченнями про те, що тіла людей використовували для отруєння водопостачання.

Дослідження стану здоров'я Людвіга ван Бетховена дозволило глибше зрозуміти його життєвий шлях і спадщину композитора. Аналіз волосся виявив високий рівень свинцю, миш'яку та ртуті, ймовірно, пов'язаний з його дієтою та навколишнім середовищем, що могло вплинути на його життя і творчість. Ці висновки продовжують заповнювати прогалину між музикою Бетховена та його особистим досвідом.

Так само генетичні дослідження розв'язали питання, пов'язані з такими історичними постатями, як Каспар Гаузер, який, за чутками, колись був наслідним принцом баденського престолу. Нещодавній аналіз мітохондріальної ДНК спростував це твердження, залишивши його справжню особистість загадкою.

Досягнення ДНК-технологій також пролили світло на безіменні могили, пов'язані з родиною Джорджа Вашингтона, і розкрили прихований скандал, пов'язаний з позашлюбними зв'язками в родині Томаса Веста, першого губернатора Джеймстауна.

Навіть наукові спостереження столітньої давнини набувають нової актуальності. Замальовки Кеплером сонячних плям початку XVII століття надали нові дані про сонячні цикли, а хімічний аналіз артефактів з алхімічної лабораторії Тихо Браге виявив такі елементи, як вольфрам, натякаючи на можливі ненавмисні відкриття, що випередили свій час.

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Ці дослідження демонструють глибокий вплив наукового прогресу на розуміння історії, розкриваючи людяність легендарних постатей і пропонуючи ідеї, які продовжують надихати.

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