Неможливо відмовитися: тяга до вуглеводів закладена в нашому тілі

Результати останніх досліджень показують, що люди пристосувалися до харчування, багатого крохмалем, задовго до появи сільського господарства. Це спростовує думку про те, що споживання вуглеводів різко зросло тільки з появою землеробства.

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Ключову роль у прихильності до вуглеводної їжі відіграє ген слинної амілази (AMY1), необхідної для розщеплення крохмалю до глюкози. Його численні копії у сучасних людей корелюють із підвищеним виробленням амілази і, можливо, з перевагою крохмалистих продуктів. Незважаючи на те, що спочатку його появу пов'язували з появою сільського господарства, останні дослідження показують, що додаткові копії AMY1 з'явилися набагато раніше, ще до появи Homo sapiens, пише Ars Technica.

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Університет Буффало і Лабораторія Джексона провели новаторські дослідження, секвенувавши геноми стародавніх і сучасних популяцій, включно з неандертальцями і денисівцями. Вони виявили множинні копії AMY1 у людей, які жили понад 45 000 років тому, а в архаїчних родичів — ще 800 000 років тому. Це на десятки тисяч років раніше сільськогосподарської революції. Секвенування генів із довгим зчитуванням дало змогу простежити еволюцію мінливості кількості копій AMY1, підкресливши його роль у доаграрному харчуванні з використанням вареного крохмалю, що, можливо, стало можливим завдяки одомашненню вогню.

Аналіз зразків ДНК, що належать до періоду від мисливців-збирачів до сільськогосподарських товариств, підтверджує поступове збільшення кількості копій AMY1. У ранніх мисливців-збирачів було виявлено до восьми копій, їхня кількість збільшувалася в міру переходу до землеробства. У людей, які жили після 8500 років тому і повністю занурилися в сільське господарство, їхня кількість була найвищою, що відповідає дієті, багатій зерновими.

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Сучасні люди мають до 15 копій AMY1, що відображає довгострокову генетичну адаптацію до раціону з високим вмістом крохмалю. Наслідки цієї генетичної еволюції виходять за рамки історії. Кількість копій AMY1 впливає на метаболізм крохмалю, сприйняття смаку і навіть схильність до деяких метаболічних розладів, таких як целіакія або непереносимість глютену. Подальші дослідження можуть прояснити зв'язок між генетичною мінливістю і здоров'ям, що дасть змогу зрозуміти, як лікувати захворювання, пов'язані з харчуванням.

Цікавий факт: Ця генетична особливість може пояснити, чому крохмальні продукти, такі як хліб і макарони, так улюблені всіма. Зв'язок між копіями AMY1 і перевагою вуглеводистої їжі натякає на еволюційний тиск, що формує не тільки метаболізм, а й кулінарну культуру. Ймовірно, така перевага сприяла виживанню, оскільки багаті на крохмаль продукти ставали основними під час нестачі їжі.

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