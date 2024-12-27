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Технології та наука

Неможливо відмовитися: тяга до вуглеводів закладена в нашому тілі

шматочок піци, сир, моцарела
Фото: pixabay.com | Кількість копій AMY1 впливає на метаболізм крохмалю, сприйняття смаку і навіть схильність до деяких метаболічних розладів

Результати останніх досліджень показують, що люди пристосувалися до харчування, багатого крохмалем, задовго до появи сільського господарства. Це спростовує думку про те, що споживання вуглеводів різко зросло тільки з появою землеробства.

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Ключову роль у прихильності до вуглеводної їжі відіграє ген слинної амілази (AMY1), необхідної для розщеплення крохмалю до глюкози. Його численні копії у сучасних людей корелюють із підвищеним виробленням амілази і, можливо, з перевагою крохмалистих продуктів. Незважаючи на те, що спочатку його появу пов'язували з появою сільського господарства, останні дослідження показують, що додаткові копії AMY1 з'явилися набагато раніше, ще до появи Homo sapiens, пише Ars Technica.

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Університет Буффало і Лабораторія Джексона провели новаторські дослідження, секвенувавши геноми стародавніх і сучасних популяцій, включно з неандертальцями і денисівцями. Вони виявили множинні копії AMY1 у людей, які жили понад 45 000 років тому, а в архаїчних родичів — ще 800 000 років тому. Це на десятки тисяч років раніше сільськогосподарської революції. Секвенування генів із довгим зчитуванням дало змогу простежити еволюцію мінливості кількості копій AMY1, підкресливши його роль у доаграрному харчуванні з використанням вареного крохмалю, що, можливо, стало можливим завдяки одомашненню вогню.

Аналіз зразків ДНК, що належать до періоду від мисливців-збирачів до сільськогосподарських товариств, підтверджує поступове збільшення кількості копій AMY1. У ранніх мисливців-збирачів було виявлено до восьми копій, їхня кількість збільшувалася в міру переходу до землеробства. У людей, які жили після 8500 років тому і повністю занурилися в сільське господарство, їхня кількість була найвищою, що відповідає дієті, багатій зерновими.

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Сучасні люди мають до 15 копій AMY1, що відображає довгострокову генетичну адаптацію до раціону з високим вмістом крохмалю. Наслідки цієї генетичної еволюції виходять за рамки історії. Кількість копій AMY1 впливає на метаболізм крохмалю, сприйняття смаку і навіть схильність до деяких метаболічних розладів, таких як целіакія або непереносимість глютену. Подальші дослідження можуть прояснити зв'язок між генетичною мінливістю і здоров'ям, що дасть змогу зрозуміти, як лікувати захворювання, пов'язані з харчуванням.

Цікавий факт: Ця генетична особливість може пояснити, чому крохмальні продукти, такі як хліб і макарони, так улюблені всіма. Зв'язок між копіями AMY1 і перевагою вуглеводистої їжі натякає на еволюційний тиск, що формує не тільки метаболізм, а й кулінарну культуру. Ймовірно, така перевага сприяла виживанню, оскільки багаті на крохмаль продукти ставали основними під час нестачі їжі.

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