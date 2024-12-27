Мозок розчиняється дедалі швидше: учені заявили про небезпеку для "біологічно старих" людей

Обсяг сірої речовини в нашій голові, хоч і не впливає безпосередньо на наші розумові здібності, побічно може бути пов'язаний з низкою небезпечних ускладнень. Учені з'ясували, що коли наш організм швидко старіє, ми втрачаємо її об'єм катастрофічно швидко.

Related video

Недавнє дослідження вчених виявило критичний зв'язок між прискореним біологічним старінням і структурними змінами нашого мозку. Дослідники з'ясували, що об'єм сірої речовини безпосередньо впливає на темпи загального старіння організму, що відкриває інший бік важливості її кількості, нехай її і ніколи не пов'язували з розумовими здібностями, пише PsyPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У дослідженні, опублікованому в Journal of Affective Disorders і проведеному Чжан Феном, заступником декана в галузі молекулярної епідеміології та біоінформатики Наукового центру охорони здоров'я Сіаньського університету Цзяотун, та його колегами, використовували сучасні біомаркери та дані візуалізації для вивчення того, як біологічний вік впливає на об'єм мозку.

Важливо

Небезпечна вразливість розуму: вчені з'ясували що може захистити мозок від швидкого старіння

Отримані вченими результати показали, що, хоча хронологічний вік традиційно визначав розвиток старіння, він не повною мірою відображає індивідуальну мінливість цих процесів. Для оцінки біологічного старіння в дослідженні використовували дві метрики — метод Клемера-Дубала (KDM) і PhenoAge, отримані на основі таких біомаркерів крові, як альбумін і С-реактивний білок.

Метод KDM і PhenoAge — це передові наукові інструменти, що дають змогу оцінити біологічний вік людини на основі показників здоров'я, що містяться в її крові, таких як рівень білка і сліди наявності запалень. Ці методи дають більш докладне уявлення про те, наскільки швидко людина біологічно старіє порівняно з фактичними роками життя, допомагаючи вченим оцінити ризики для здоров'я, не обмежуючись підрахунком років. Використовуючи дані UK Biobank про 14 725 учасників, дослідники співвіднесли ці показники з обсягами мозку, виміряними за допомогою МРТ.

Значне зниження об'ємів спостерігалося у найважливіших областях, включно з сірою речовиною, білою речовиною, гіпокампом і таламусом, у людей, які демонструють вищу швидкість біологічного старіння. Ці результати залишалися стійкими навіть після коригування таких змінних, як індекс маси тіла, соціально-економічний статус і рівень фізичної активності.

Під час дослідження вчені також виявили явні демографічні відмінності. Так, у жінок і молодших людей (до 55 років) спостерігався сильніший зв'язок між прискореним біологічним старінням і втратою об'єму мозку. Крім того, у всіх учасників із соціально-економічних верств спостерігалося більш значне зменшення об'єму мозку, що змусило авторів припустити, що екологічні чинники можуть посилювати наслідки біологічного старіння.

Однак дане крос-секційне дослідження не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв'язок, а його вибірка, що складається переважно з білих, обмежує можливості ширшого застосування на глобальне населення планети, заявили вчені. Проте отримані результати відкривають потенційні можливості для вжиття заходів, спрямованих на уповільнення біологічного старіння, щоб потенційно пом'якшити погіршення здоров'я мозку в мільйонів людей. Раннє виявлення і терапія, орієнтована на біомаркери, можуть надати неоціненну допомогу у вирішенні проблеми нейродегенерації, пов'язаної зі старінням.

Світова статистика свідчить про зростаюче занепокоєння з приводу старіння населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року майже 20% населення Землі буде старше 60 років, що підвищує потребу в дослідженнях таких пов'язаних із біологічним старінням станів, як деменція.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.