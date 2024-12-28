Згадати кожну дрібницю: вчені розповіли, чи існує фотографічна пам'ять

Пам'ять про минуле — це те, чим дорожить більшість людей, проте з часом спогади розмиваються, іноді зовсім зникаючи. Але деякі люди мають унікальні типи пам'яті, які здатні фіксувати все в яскравих фарбах — до певного моменту.

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Твердження про фотографічну пам'ять захоплюють уяву багатьох людей, які мріють нею володіти, вже кілька десятиліть, але, як пояснюють учені, ця концепція не має наукового підтвердження. Фотографічну пам'ять часто розглядають як здатність ідеально запам'ятовувати зображення, текст або сцени, наче б вони були фотографіями. Однак немає жодних доказів того, що люди мають таку здатність, пише IFLScience.

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Замість фотографічної вчені визнають "ейдетичну пам'ять" — рідкісне явище, коли люди, переважно діти, яскраво запам'ятовують деталі зображення або сцени після короткого спостереження, пояснює професор Джон Саймонс із Кембриджського університету.

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Ейдетична пам'ять швидкоплинна, нею володіють лише 2-10% дітей у віці 6-12 років, як показали дослідження 1960-х років. До зрілого віку ця здатність зазвичай слабшає, хоча окремі випадки зберігаються, як, наприклад, у 27-річної жінки, яка страждає на епілепсію і напади якої, можливо, посилили її пам'ять, згадує Саймонс випадок, описаний вченими в журналі Life.

Механізми, що лежать в основі цієї здатності, залишаються загадкою для науки. Деякі вчені припускають, що певну роль у цьому можуть відігравати зміни в розвитку мозку або залежність візуальної пам'яті від вербальної в дітей, але ці гіпотези не мають переконливих доказів.

На відміну від фотографічної або ейдетичної пам'яті, чудова автобіографічна пам'ять (HSAM) дає змогу людям згадувати події життя з винятковими подробицями, але не передбачає ідеального візуального запам'ятовування. Аналогічним чином, чудова пам'ять у таких сферах, як цифри або навігація, часто є результатом відпрацьованої техніки, а не вроджених здібностей. Наприклад, водії лондонських чорних кебів демонструють підвищену активність гіпокампа завдяки інтенсивному запам'ятовуванню карт для "Знань" — жорсткого навігаційного тесту.

Хоча фотографічна пам'ять — це міф, цілеспрямоване тренування пам'яті може дати вражаючі результати, вважає Саймонс. Такі техніки, як "Метод локусів" або "Палац пам'яті", використовують просторові асоціації для значного поліпшення запам'ятовування у людей. Ці стратегії, що застосовуються в історичній практиці та в сучасних видах спорту, підкреслюють адаптивність мозку і його потенціал до вдосконалення.

Поки що дослідження лише продовжують вивчати виняткову пам'ять, перевіряючи її нейронні відмінності та когнітивні нюанси. Вони не тільки проливають світло на рідкісні феномени пам'яті, а й дають уявлення про ширше застосування її особливостей, включно зі спеціально розробленими стратегіями боротьби із захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера.

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